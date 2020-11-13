Яйца вроде есть. Хватило бы корзин…

Одной из причин особой остроты возникшего из-за пандемии кризиса в некоторых отраслях экономики, по мнению обозревателя Вячеслава Иванова, является либо их недостаточная диверсификация, либо полное отсутствие таковой. Иными словами, нарушено золотое правило бизнеса: хранить яйца в разных корзинах.
Первой жертвой пандемии, как и следовало ожидать, стала индустрия отдыха. «Следовало ожидать», потому что сама отрасль не производит предметы первой необходимости. Хотя в её рамках и существуют предприятия общественного питания – рестораны, кафе, пабы и т.д., – вроде бы снабжающие людей жизненно необходимым – пищей. Но об этом – разговор особый и несколько позднее.
От сумы да от чумы…
Мы обозначили общемировую тенденцию, и если мыслить в этом направлении и дальше, то, по всей вероятности, следует признать, что весь туризм как особую экономическую категорию уже в ближайшем будущем ожидают радикальные перемены, и далеко не радужного свойства.
Впрочем, как говорил Остап Бендер Михаилу Самуэлевичу Паниковскому, «не до слёз: годика три вы ещё протянете». Правда, здесь великий комбинатор ошибся, и «вздорный старик» умер уже через несколько страниц. Но что касается туризма в целом, то триллионные, в долларовом исчислении, обороты, надо надеяться, действительно помогут ему продержаться ещё какое время на плаву – как в переносном, так и в самом буквальном смысле, если иметь в виду роскошные круизные лайнеры. Сумеют ли владельцы профильных компаний за это время найти какие-то альтернативные решения? Бог весть…
Но вот кто действительно оказался в драматичном положении, так это средние, и особо – малые предприятия, по преимуществу – семейные. Региональные и общегосударственные массмедиа регулярно публикуют сообщения о либо приближающемся, либо уже состоявшемся банкротстве таких фирм.
Как правило, с этим связаны настоящие житейские трагедии. Лейтмотив таких публикаций один: чем платить за жилье и питание, за детские кружки? На что покупать одежду и ремонтировать квартиру (дом)? И вообще: как жить дальше? А главное – что ждет впереди? Есть ли на что надеяться?
Впрочем, такая участь касается не только малых предприятий, действующих как в столице, но и в провинции, счет которым ведется уже на десятки. Закрылся старейший пивной ресторан Karja Kelder в Таллинне, на грани закрытия Olde Hansa, что неподалеку от Ратуши… Закрылся на полтора года отель Radisson Blue Sky. И хотя в последнем случае официально говорится, что закрытие связано с необходимостью произвести капитальный ремонт, но это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло: летом из-за простоев по причине пандемии здесь было уволено сто человек отельного персонала, теперь – оставшиеся 55. И это – не первый, да и не последний случай подобного рода.
Всяк турист знай свой маршрут
Объединяет все эти весьма разнокалиберные и по масштабу, и по профилю фирмы одно – их ориентация на иностранных туристов. В этот же ряд следует поставить практически все рестораны и пабы Старого города.
Когда-то Старый Таллинн вызывал у приезжих слезу умиления своими многочисленными кофейнями и ресторанчиками, где коротали время за чашечкой кофе или чая с пирожными ухоженные старушки в седых буклях; где всегда можно было получить свежайшую булочку или другую выпечку… Еженедельное или, как минимум, два раза в месяц, посещение таких заведений всей семьей было устойчивой традицией.
Затем, когда открылись границы и в Эстонию хлынули гости из-за рубежа, в первую очередь – через пролив с севера, все базирующиеся в исторической части столицы общепитовские точки очень быстро переориентировались. И в течение последних, по крайней мере, пятнадцати, а то и всех двадцати лет за столиками на Ратушной площади и в ее окрестностях можно услышать только финскую, реже – шведскую речь. Вполне понятно: платить пять евро или чашку кофе или девять – за кружку пива могут себе позволить не эстонские пенсионеры и не здешние молодые семьи с детьми.
Цитирую Postimees от 20 июля с.г.: «По словам собственника располагающегося на Ратушной площади почти 20 лет кафе Kehrwieder Велло Лейтама, в 2019 году 600 000 круизных туристов оставили в Старом городе Таллинна свыше 12 млн евро, благодаря чему магазины, кафе и рестораны могли существовать и в непростые времена… Но в этом году все иначе».
И действительно, если деньги сами плывут в руки, глупо от них отворачиваться. Но вот они перестали течь… Может, пересмотреть политику ценообразования и повернуться лицом к местному потребителю?
Я знаю одного ресторатора, который быстро среагировал и перепрофилировал свой бизнес. Он уволил всех своих работников (без всякого, поверьте, удовольствия!), кроме повара и пары официантов, которые согласились работать курьерами, и организовал доставку недорогих и вкусных блюд на дом по заказам. Другой – сам владелец помещений – полностью закрыл заведение и превратил его в хостел для жителей Эстонии, путешествующих по родной стране, что называется, автостопом, то есть налегке и без особых претензий на комфорт. Кстати, летом именно ориентация на внутренний туризм помогла многим заведениям отрасли выжить, и даже неплохо заработать.
…Нынешнюю ситуацию по степени её серьезности можно сравнить со стихийным бедствием. Да это и есть стихия – непредсказуемая и с трудом поддающаяся если не управлению, то хоть какому-то регулированию. Летняя передышка, которую дал нам коварный ковид-19, создала обманчивое впечатление, что самое худшее уже позади, и можно вздохнуть с облечением.
Вряд ли удастся. Можно с более-менее оправданным оптимизмом утверждать только: мол, ничего, ребята, будет еще хуже…
Это обидно. Но обижаться на землетрясение или цунами непродуктивно. Лишь непрерывно дрыгая лапками, можно взбить из молока, в которое мы попали, комочек масла и, упершись в него изо всех сил, выпрыгнуть из этой крынки.
Я бы еще сравнил то, что мы имеем, с периодом конца 1980-х – середины 1990-х, когда обрушились все привычные представления и институции, все существовавшие схемы и стандарты; когда земля уходила из-под ног, и надо было что-то срочно предпринимать, чтобы выжить.
Но ведь мы выжили. И, несмотря ни на что, намерены выживать и впредь. Или?..