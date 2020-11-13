Яйца вроде есть. Хватило бы корзин…

Первой жертвой пандемии, как и следовало ожидать, стала индустрия отдыха. «Следовало ожидать», потому что сама отрасль не производит предметы первой необходимости. Хотя в её рамках и существуют предприятия общественного питания – рестораны, кафе, пабы и т.д., – вроде бы снабжающие людей жизненно необходимым – пищей. Но об этом – разговор особый и несколько позднее.

От сумы да от чумы…

Мы обозначили общемировую тенденцию, и если мыслить в этом направлении и дальше, то, по всей вероятности, следует признать, что весь туризм как особую экономическую категорию уже в ближайшем будущем ожидают радикальные перемены, и далеко не радужного свойства.

Впрочем, как говорил Остап Бендер Михаилу Самуэлевичу Паниковскому, «не до слёз: годика три вы ещё протянете». Правда, здесь великий комбинатор ошибся, и «вздорный старик» умер уже через несколько страниц. Но что касается туризма в целом, то триллионные, в долларовом исчислении, обороты, надо надеяться, действительно помогут ему продержаться ещё какое время на плаву – как в переносном, так и в самом буквальном смысле, если иметь в виду роскошные круизные лайнеры. Сумеют ли владельцы профильных компаний за это время найти какие-то альтернативные решения? Бог весть…

Но вот кто действительно оказался в драматичном положении, так это средние, и особо – малые предприятия, по преимуществу – семейные. Региональные и общегосударственные массмедиа регулярно публикуют сообщения о либо приближающемся, либо уже состоявшемся банкротстве таких фирм.

Как правило, с этим связаны настоящие житейские трагедии. Лейтмотив таких публикаций один: чем платить за жилье и питание, за детские кружки? На что покупать одежду и ремонтировать квартиру (дом)? И вообще: как жить дальше? А главное – что ждет впереди? Есть ли на что надеяться?

Впрочем, такая участь касается не только малых предприятий, действующих как в столице, но и в провинции, счет которым ведется уже на десятки. Закрылся старейший пивной ресторан Karja Kelder в Таллинне, на грани закрытия Olde Hansa, что неподалеку от Ратуши… Закрылся на полтора года отель Radisson Blue Sky. И хотя в последнем случае официально говорится, что закрытие связано с необходимостью произвести капитальный ремонт, но это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло: летом из-за простоев по причине пандемии здесь было уволено сто человек отельного персонала, теперь – оставшиеся 55. И это – не первый, да и не последний случай подобного рода.

Всяк турист знай свой маршрут

Объединяет все эти весьма разнокалиберные и по масштабу, и по профилю фирмы одно – их ориентация на иностранных туристов. В этот же ряд следует поставить практически все рестораны и пабы Старого города.