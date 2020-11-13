Рекорды по количеству новых больных будут обновляться каждую неделю

В течение последнего месяца количество людей, инфицированных коронавирусом на каждой новой неделе, превышает количество людей, инфицированных на предыдущей неделе. Вчера было зафиксировано 374 новых инфицированных, львиная доля которых пришлась на Харьюмаа. Входящая в состав научного совета Криста Фишер считает, что еще на этой неделе в какой-то из дней число зараженных может достигнуть 400. В Силах обороны вирус был выявлен уже у 66 человек, пишет Postimees.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, где у 240 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, из них 189 - в Таллинне.
«В Таллинне и Харьюмаа в половине случаев до сих пор остается неустановленным источник инфекции», - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
400 на подходе
Член научного совета Криста Фишер обеспокоена количеством неустановленных инфекций.
Если в начале этой недели научному совету казалось, что, возможно, рост числа заражений снизится, то, к сожалению, количество положительных проб за вчерашний день говорит об обратном.
Ежедневные показатели удваиваются с каждой неделей. «В третью неделю октября мы видели, что их было около пятидесяти, на последовавшей за ней неделе - около 100. На прошлой неделе - 200. Я полагаю, что сегодня или завтра может быть более 400 положительных результатов на коронавирус», - предположила Фишер.
По словам Фишер, в последние две недели большинство заразившихся были в возрасте 15-19 лет. Также было очень много людей в возрасте от 30 до 35 лет.
«В нынешней ситуации хорошо, что пожилых людей пропорционально меньше, поэтому не нужно так сильно беспокоиться, что обстановка в больницах резко ухудшится», - пояснил Фишер.
Вчера в Силах обороны коронавирус диагностировали у 66 человек, 53 из которых - призывники. С солдатами, помещенными на карантин, можно связаться по мобильному телефону, а также им можно отправить посылки по почте или оставить их на проходной воинской части.
По данным Postimees, инфицированные есть и в воинской части Тапа, и в Йыхви. Как сообщил специалист по связям с общественностью 1-й пехотной бригады Оливер Турп, к настоящему моменту 16 призывников дали положительный тест на коронавирус в Тапа. В Йыхви коронавирус был обнаружен у 26 призывников и двух военнослужащих. У некоторых инфицированных есть признаки заболевания. У других болезнь протекает бессимптомно.
Хорошо изолированы
«Зараженные солдаты находятся в зоне комплектации военного городка Тапа, где располагаются подготовленные для нахождения в самоизоляции жилые и бытовые помещения, подготовленные», - сказал Турп.
«Продовольствие для изолированных солдат доставляется в зону изоляции в одноразовой посуде», - рассказал рядовой. Солдаты с положительным результатом теста находятся под наблюдением медицинского центра.
В военных городках в Тапа и в Йыхви солдат с симптомами вируса сразу же изолируют. «Близкие контакты военнослужащих с подозрением на коронавирус также также находятся в отдельных помещениях», - добавил Турп.