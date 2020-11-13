Рекорды по количеству новых больных будут обновляться каждую неделю

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, где у 240 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, из них 189 - в Таллинне.

«В Таллинне и Харьюмаа в половине случаев до сих пор остается неустановленным источник инфекции», - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

400 на подходе

Член научного совета Криста Фишер обеспокоена количеством неустановленных инфекций.

Если в начале этой недели научному совету казалось, что, возможно, рост числа заражений снизится, то, к сожалению, количество положительных проб за вчерашний день говорит об обратном.

Ежедневные показатели удваиваются с каждой неделей. «В третью неделю октября мы видели, что их было около пятидесяти, на последовавшей за ней неделе - около 100. На прошлой неделе - 200. Я полагаю, что сегодня или завтра может быть более 400 положительных результатов на коронавирус», - предположила Фишер.

По словам Фишер, в последние две недели большинство заразившихся были в возрасте 15-19 лет. Также было очень много людей в возрасте от 30 до 35 лет.

«В нынешней ситуации хорошо, что пожилых людей пропорционально меньше, поэтому не нужно так сильно беспокоиться, что обстановка в больницах резко ухудшится», - пояснил Фишер.

Вчера в Силах обороны коронавирус диагностировали у 66 человек, 53 из которых - призывники. С солдатами, помещенными на карантин, можно связаться по мобильному телефону, а также им можно отправить посылки по почте или оставить их на проходной воинской части.

По данным Postimees, инфицированные есть и в воинской части Тапа, и в Йыхви. Как сообщил специалист по связям с общественностью 1-й пехотной бригады Оливер Турп, к настоящему моменту 16 призывников дали положительный тест на коронавирус в Тапа. В Йыхви коронавирус был обнаружен у 26 призывников и двух военнослужащих. У некоторых инфицированных есть признаки заболевания. У других болезнь протекает бессимптомно.

Хорошо изолированы

«Зараженные солдаты находятся в зоне комплектации военного городка Тапа, где располагаются подготовленные для нахождения в самоизоляции жилые и бытовые помещения, подготовленные», - сказал Турп.

«Продовольствие для изолированных солдат доставляется в зону изоляции в одноразовой посуде», - рассказал рядовой. Солдаты с положительным результатом теста находятся под наблюдением медицинского центра.