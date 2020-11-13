В третьем квартале прибавилось около 5000 безработных

Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале уровень участия в рабочей силе составил 71,8%, уровень трудовой занятости – 66,3% и уровень безработицы – 7,7%. Безработных было 54 300, что на 4900 человек больше, чем во втором квартале.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Вооленс, уровень безработицы повысился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 3,8%. Преобладающая часть безработных оставалась без работы менее полугода.
"Работу как с полной и с частичной трудовой занятостью искали 34 100 человек, а работу только с полной трудовой занятостью – 20 200 безработных. Возросла численность долговременно безработных, всего их было 9400", – добавила Вооленс.
Занятых на рынке труда в третьем квартале было 652 700, из них 574 100 работали с полной занятостью и с частичной занятостью – 78 600 человек.
"По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень трудовой занятости снизился на 2,7%. Наибольшее количество занятых было среди 25–49-летних. Если численность работников с частичной занятостью в годовом сравнении оставалась примерно на том же уровне, то количество работников с полной занятостью уменьшилось на 24 200 человек", – подтвердила Вооленс. Уровень трудовой занятости среди женщин составил 62,5% и среди мужчин – 70,3%.
По видам экономической деятельности самой высокой была занятость в обрабатывающей промышленности, однако в сравнении с тем же периодом прошлого года она снизилась. При этом в некоторых сферах деятельности количество занятых увеличилось, более всего – в строительстве.
Неактивных на рынке труда было 277 200 человек, что немногим больше, чем в третьем квартале прошлого года. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.