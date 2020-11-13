В третьем квартале прибавилось около 5000 безработных

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Вооленс, уровень безработицы повысился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 3,8%. Преобладающая часть безработных оставалась без работы менее полугода.

"Работу как с полной и с частичной трудовой занятостью искали 34 100 человек, а работу только с полной трудовой занятостью – 20 200 безработных. Возросла численность долговременно безработных, всего их было 9400", – добавила Вооленс.

Занятых на рынке труда в третьем квартале было 652 700, из них 574 100 работали с полной занятостью и с частичной занятостью – 78 600 человек.

"По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень трудовой занятости снизился на 2,7%. Наибольшее количество занятых было среди 25–49-летних. Если численность работников с частичной занятостью в годовом сравнении оставалась примерно на том же уровне, то количество работников с полной занятостью уменьшилось на 24 200 человек", – подтвердила Вооленс. Уровень трудовой занятости среди женщин составил 62,5% и среди мужчин – 70,3%.

По видам экономической деятельности самой высокой была занятость в обрабатывающей промышленности, однако в сравнении с тем же периодом прошлого года она снизилась. При этом в некоторых сферах деятельности количество занятых увеличилось, более всего – в строительстве.