Кандидатом на пост министра внутренних дел от EKRE стал Алар Ланеман

Как сообщает пресс-служба EKRE, в должности министра Ланеман намерен продолжить инициативы нынешнего руководителя МВД: продолжить создание резерва внутренней безопасности, увеличить возможности пограничников и ограничить иммиграцию.

«Мы должны стремиться сделать Эстонию самой безопасной страной в мире. Для этого мы должны обеспечить, чтобы глобальная миграция не привела в нашей стране к образованию замкнутых групп населения. Эстония может допустить столько иммигрантов, сколько мы сможем успешно интегрировать», - сказал Ланеман.

У членов совета уполномоченных EKRE для электронного голосования по кандидатуре Лейнмана есть время до вечера 16 ноября.