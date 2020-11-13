Кандидатом на пост министра внутренних дел от EKRE стал Алар Ланеман

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) начнет электронное голосование по вопросу о выдвижении кандидатом в министры внутренних дел депутата Рийгикогу Алара Ланемана, прежде имевшего высокий пост в армии.
Как сообщает пресс-служба EKRE, в должности министра Ланеман намерен продолжить инициативы нынешнего руководителя МВД: продолжить создание резерва внутренней безопасности, увеличить возможности пограничников и ограничить иммиграцию.
«Мы должны стремиться сделать Эстонию самой безопасной страной в мире. Для этого мы должны обеспечить, чтобы глобальная миграция не привела в нашей стране к образованию замкнутых групп населения. Эстония может допустить столько иммигрантов, сколько мы сможем успешно интегрировать», - сказал Ланеман.
У членов совета уполномоченных EKRE для электронного голосования по кандидатуре Лейнмана есть время до вечера 16 ноября.
Алар Ланеман - один из создателей Сил обороны после обретения независимости. Он служил в Силах обороны в качестве начальника нескольких подразделений и ведомств, с 2002 по 2007 годы был начальником главного штаб. После службы в Силах обороны Ланеман участвовал в создании союза отечественной оборонной промышленности и работал на предприятии MILREM по производству боевых роботов. С 2019 года Ланеман является членом Рийгикогу. Окончил Шведскую Королевскую военную академию (2001 г.) и Колледж оборонных исследований в Лондоне (2008 г.).