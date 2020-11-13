Приближающееся к весеннему уровню ралли больничных листов все больше беспокоит предпринимателей

В начале ноября было открыто около 30 000 больничных листов, что на 10 процентов больше, чем в среднем в октябре. В последние недели врачи ежедневно открывают по 3000 новых листов по болезни и уходу. Ситуация все больше становится похожа на весну, когда закрылись офисы и сократилось время работы магазинов, пишет Postimees.
С телефонных звонков, когда работники жалуются на признаки простуды или сообщают о заболевшем ребенке, в последние дни начинается рабочий день большинства руководителей. В срочном порядке нужно менять смены, перемещать работников с одного объекта на другой, находить замену или сообщать о задержке товара. Кроме заболевших увеличивается и количество выданных листов по уходу, находить замену нужно и для тех, кто отправлен в карантин.
Работодатели подтверждают, что пока удается избегать более серьезных проблем: на прежних сложностях многому научились, а испытанные весной кризисные планы должны сработать и сейчас. Но добавляют, что готовятся и к худшим сценариям.
Готовятся к проблемам
Начальник отдела кадров Tallinna Vesi Кайри Нодапера сказала, что ковидное время заставило произвести реорганизацию. Офисным работникам дана возможность работать удаленно, а если находятся в конторе, то только по принципу – один человек в комнате. Работники, которые должны обеспечивать работу жизненно важных услуг находятся на станциях и объектах физически, работаю посменно, чтобы минимизировать контакты друг с другом: «Понятно, что многие изменения оказались для работников напряженными и потребовали привыкания, но люди все хорошо осознают и понимают, что нашу работу нельзя прерывать и необходимо находить гибкие решения».
По словам руководителя по связям с общественностью Omniva Маттиаса Кайва, на этом предприятии работников пришлось перенаправлять: «Например, основная команда почтовой конторы Finest в Таллинне находится в самоизоляции из-за возможного близкого контакта. Их замещают работники конторы Тоомпеа, поэтому контора Finest временно работает по сокращенному графику, а контора Тоомпеа временно закрыта».
И хотя в работе курьеров и почтальонов прямых контактов с людьми меньше, услуга по возможности оказывается на улице и бесконтактно, однако заболеть или отправиться в карантин можно после посещения распределительного центра: «По возможности реорганизуем доставку, чтобы почта все же доходила, но это может привести к задержкам в некоторых регионах».
Дома работники теряют деньги
Другой стороной проблемы является компенсация больничного листа с четвертого дня болезни, что больнее всего бьет по работникам с маленькими зарплатами. Работодатели, конечно, после долгих споров договорили с государством о новой временной схеме компенсаций, в результате чего платить начнут со второго дня болезни, но возможные изменения вступят в силу только с начала следующего года.
Некоторые работодатели уже сейчас компенсируют больничные листы своих работников с первого или второго дня. Руководитель пивоваренного завода A. Le Coq Тармо Нооп отметил, что на этом предприятии компенсацию больничного листа с первого дня платят уже несколько лет: «И хотя корона нанесла по нам серьезный удар, например, полностью обрушилась приграничная торговля, которая составляла около четверти оборота, я пообещал работникам, что в этом кризисе мы ни одного места не сократим. Мы хотим в это время обеспечить работникам чувство уверенности и скорее смотреть в будущее. Это позволяет делать и экономическое положение предприятия».
А торговые сети таким образом компенсацию не платят, объясняя это тем, что системой начнут злоупотреблять. Но отмечают, что прежние принципы создали ситуацию, при которой при легких симптомах болезни работники, чтобы не потерять в доходах, больничные не берут.
Некоторые предприятия в качестве профилактических мер проводят масштабное тестирование работников. Из Viru Keemia Grupp сообщили, что за несколько месяцев через Synlab они организовали сдачу более 1200 анализов, на которые потратили более 80 000 евро: «Тестированием мы пытаемся держать заболеваемость под контролем и предотвращать распространение вируса на производстве. К оповещению работодателя о прямом или косвенном соприкосновении с заболевшими, а также к направлению на тестирование работников с подозрением на Covid-19, люди относятся с пониманием, поскольку хорошо знают, что значит остановка производства», - сказала руководитель по связям с общественностью предприятия Ирина Боенко. С негативной стороны она добавила, что, к сожалению, иногда получается так, что некоторые семейные врачи не дают больничные листы тем, кто находился в близком контакте с зараженным: «Мы получали от своих работников сигналы о том, что не всегда просто получить направление на тестирование у семейного врача. Также имеются большие очереди, когда человеку приходится ждать тестирование в течение нескольких дней».
Компенсацию начнут платить раньше
Руководитель политики баланса здоровья Министерства социальных дел Кайа Казекамп сказала, что министерство еще с лета анализировало разные сценарии компенсации больничных с первого дня. Рассматривались несколько вариантов, в том числе возможность компенсировать больничные раньше только в случае вирусных заболеваний, также имелись временные и долгосрочные решения: «На данный момент мы договорились с работодателями о схеме, когда больничные листы будут компенсироваться со второго дня. Причем, работодатель будет оплачивать со второго по пятый дни, а не с четвертого по восьмой. С шестого дня начнет платить Больничная касса».
По подсчетам Министерства социальных дел оплата больничных со второго дня обойдется государству примерно в 15 миллионов евро. Расчеты сделаны на основании данных Больничной кассы и исходили из средних показателей за 2019 год. По оценке министерства, нет оснований считать, что люди начнут массово злоупотреблять системой, поскольку первый день остается на самоответственности работника. Кроме того, самоответственность сохраняется таким образом, что компенсируются лишь 70 процентов доходов. Цель изменений – позволить людям с симптомами болезни как можно раньше остаться дома, при этом, чтобы они не потеряли доходы в значительной степени. В свою очередь это поможет сократить распространение вирусных заболеваний и сэкономит деньги системы здравоохранения. Подготовительная работа в большей степени сделана, решение о компенсациях должно еще принять правительство республики.