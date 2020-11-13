Приближающееся к весеннему уровню ралли больничных листов все больше беспокоит предпринимателей

С телефонных звонков, когда работники жалуются на признаки простуды или сообщают о заболевшем ребенке, в последние дни начинается рабочий день большинства руководителей. В срочном порядке нужно менять смены, перемещать работников с одного объекта на другой, находить замену или сообщать о задержке товара. Кроме заболевших увеличивается и количество выданных листов по уходу, находить замену нужно и для тех, кто отправлен в карантин.

Работодатели подтверждают, что пока удается избегать более серьезных проблем: на прежних сложностях многому научились, а испытанные весной кризисные планы должны сработать и сейчас. Но добавляют, что готовятся и к худшим сценариям.

Готовятся к проблемам

Начальник отдела кадров Tallinna Vesi Кайри Нодапера сказала, что ковидное время заставило произвести реорганизацию. Офисным работникам дана возможность работать удаленно, а если находятся в конторе, то только по принципу – один человек в комнате. Работники, которые должны обеспечивать работу жизненно важных услуг находятся на станциях и объектах физически, работаю посменно, чтобы минимизировать контакты друг с другом: «Понятно, что многие изменения оказались для работников напряженными и потребовали привыкания, но люди все хорошо осознают и понимают, что нашу работу нельзя прерывать и необходимо находить гибкие решения».

По словам руководителя по связям с общественностью Omniva Маттиаса Кайва, на этом предприятии работников пришлось перенаправлять: «Например, основная команда почтовой конторы Finest в Таллинне находится в самоизоляции из-за возможного близкого контакта. Их замещают работники конторы Тоомпеа, поэтому контора Finest временно работает по сокращенному графику, а контора Тоомпеа временно закрыта».

И хотя в работе курьеров и почтальонов прямых контактов с людьми меньше, услуга по возможности оказывается на улице и бесконтактно, однако заболеть или отправиться в карантин можно после посещения распределительного центра: «По возможности реорганизуем доставку, чтобы почта все же доходила, но это может привести к задержкам в некоторых регионах».

Дома работники теряют деньги

Другой стороной проблемы является компенсация больничного листа с четвертого дня болезни, что больнее всего бьет по работникам с маленькими зарплатами. Работодатели, конечно, после долгих споров договорили с государством о новой временной схеме компенсаций, в результате чего платить начнут со второго дня болезни, но возможные изменения вступят в силу только с начала следующего года.