Фото ⟩ В Ыйсмяэ вырастет новое высотное здание Rocca Towers

«Мы решили начать строительство проекта Rocca Towers, потому что рынок недвижимости демонстрирует явные признаки восстановления, и наша уверенность в себе неуклонно растет. Продажи Endover в октябре достигли докризисного уровня, а оборот проекта Rocca Towers в прошлом месяце составил рекордные 1,2 млн евро», - сказал член правления Endover Роберт Лауд.

По традиции, в капсулу краеугольного камня кладут свежую газету и денежную купюру. ФОТО: Endover

С технологической точки зрения возведение комплекса зданий интересно тем, что одновременно будут строиться жилой дом из сборного железобетона и паркинг из монолитного железобетона. «Мы планируем более сложную логистику строительства, чем обычно, потому что и монтажные работы, и бетонирование должны выполняться на относительно небольшой площади одновременно», - объяснил член правления Metropol Ehitus Райдо Пярн.

Комплекс Rocca Towers, состоящий из современного небоскреба, просторной парковки и небольшого многоквартирного дома, будет построен рядом с новым виадуком Хааберсти между Эхитаяте-теэ, Палдиски-мнт и Ыйсмяэ-теэ.

ФОТО: Endover.

Из апартаментов открывается вид на залив Копли, озеро Харку и Таллиннский зоопарк. Красивый вид из окна сохранится и в будущем, так как центр Рокка-аль-Маре и зоопарк останутся малоэтажными.

Rocca Towers - это 15-этажное здание высотой 48,6 метра с одно-четырехкомнатными квартирами площадью от 19 до 84 м2. На цокольных этажах также расположены офисы и коммерческие помещения. Безопасная зона отдыха и детская площадка будут построены на террасе на крыше пятого этажа. В доме также есть прямой доступ к четырехэтажной крытой парковке.

Такой будет новостройка Rocca Towers. ФОТО: Endover.