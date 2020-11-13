Пт, 13.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Предварительные данные: в Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Предварительные данные: в Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Аэропорт Вильнюса.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве установлено более 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из предварительных данных Департамента статистики Литвы.

Согласно предварительным данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране установлено более 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в Литве за последние сутки зафиксировано 2062 новых случая COVID-19. Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии.

Более подробную информацию обнародует в течение дня Министерство здравоохранения.

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