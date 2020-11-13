Предварительные данные: в Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Согласно предварительным данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране установлено более 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в Литве за последние сутки зафиксировано 2062 новых случая COVID-19. Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии.