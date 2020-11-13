Определились все участники чемпионата Европы по футболу

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии одиннадцатиметровых оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1, пенальти - 5:4).

Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены вакантные слоты, которые теперь заполнены.

Окончательные составы групп выглядят следующим образом:

Стали известны все участники #EURO2020. Следующее лето будет огненным 🔥 pic.twitter.com/0gspI5399C — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 12, 2020

Финальная стадия Евро-2020 должна была пройти летом в 12 городах Европы: Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Глазго и Лондоне. Город на Неве должен принять три матча группового этапа Евро-2020 и один четвертьфинал.