Пт, 13.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Второе пришествие весны: в Тюри цветет вишня

Весной в Тюри приезжают жители ближних и дальних районов Эстонии и даже из-за рубежа, чтобы полюбоваться аллеей вишневых деревьев, утопающих в розовой цветочной пене, пишет Järva Teataja.

Сейчас на календаре ноябрь, но вишни, растущие около пруда, об этом не догадываются: на деревьях много почек, есть бутоны и уже распустившиеся цветы. 

Скорее всего пышно цветущих вишневых деревьев увидеть не придется, но на фоне серой осенней погоды несколько розовых цветков и зеленые листья тоже радуют.

В этом году первые цветы вишневой аллеи распустились у пруда во второй половине апреля, и в течение следующих нескольких недель это великолепное зрелище привлекло сотни посетителей.

Декоративная вишня сорта Accolade была посажена на берегу пруда в 2006 году.

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