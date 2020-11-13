Второе пришествие весны: в Тюри цветет вишня

Весной в Тюри приезжают жители ближних и дальних районов Эстонии и даже из-за рубежа, чтобы полюбоваться аллеей вишневых деревьев, утопающих в розовой цветочной пене, пишет Järva Teataja.
Сейчас на календаре ноябрь, но вишни, растущие около пруда, об этом не догадываются: на деревьях много почек, есть бутоны и уже распустившиеся цветы.
Скорее всего пышно цветущих вишневых деревьев увидеть не придется, но на фоне серой осенней погоды несколько розовых цветков и зеленые листья тоже радуют.
В этом году первые цветы вишневой аллеи распустились у пруда во второй половине апреля, и в течение следующих нескольких недель это великолепное зрелище привлекло сотни посетителей.
Декоративная вишня сорта Accolade была посажена на берегу пруда в 2006 году.