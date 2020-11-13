Второе пришествие весны: в Тюри цветет вишня

Сейчас на календаре ноябрь, но вишни, растущие около пруда, об этом не догадываются: на деревьях много почек, есть бутоны и уже распустившиеся цветы.

Скорее всего пышно цветущих вишневых деревьев увидеть не придется, но на фоне серой осенней погоды несколько розовых цветков и зеленые листья тоже радуют.

В этом году первые цветы вишневой аллеи распустились у пруда во второй половине апреля, и в течение следующих нескольких недель это великолепное зрелище привлекло сотни посетителей.