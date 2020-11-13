Военная полиция хочет получить право проверять подозрительных людей в форме

Сидящий за рулем человек не делает вид, что не заметил подошедших к машине военных и осмысленным взглядом смотрит вперед. И хотя речь ясно идет о провокационной ситуации, военные полицейские не могут проверить документы или призвать человека к ответственности за провокацию, поскольку у них нет на это права.

Именно такой случай произошел недавно рядом с одной из учебных зон Вооруженных сил Эстонии. Сейчас реагировать на нарушение правил ношения формы может только Департамент полиции и погранохраны, у военной полиции в таких ситуация руки коротки. Если бы военные полицейские вызвали на место обычную полицию, по действующим законам они ничего не смогли бы сделать, если бы человек с особой комбинацией символики решил уехать до прибытия патруля.

Министерство обороны хочет изменить ситуацию и предоставить военной полиции право реагировать в подобных случаях. На этой неделе министерство разослало на межминистерское согласование законопроект об изменении Закона о воинской службе, который в числе прочего дал бы военной полиции право проверять людей в форме. Министерство обороны заверяет, что специальных патрулей для отлова незаконно носящих форму людей никто отправлять не будет, но при необходимости военные смогут вмешиваться.

К зоне обучения военных подъехал мужчина в военной форме и офицерских погонах. На арматуре машины был установлен российский флажок, а к зеркалу заднего вида была привязана георгиевская ленточка. ФОТО: Kaitsevägi

Министерство наряду с военной полицией сохраняет право проверки людей в военной форме и для обычных полицейских, но считает, что в определенных ситуациях военная полиция должна иметь преимущество, поскольку военные по опыту знают, как определить, идет ли речь о военной форме или об обычной одежде, похожей на военную. Нетренированный глаз может не заметить разницу в тоне цвета, какие-то карманы или отсутствие замка, которые говорят о том, что это не форма, а ее имитация.

«Важно, чтобы носящие военную форму или похожую на нее одежду случайные люди не пытались смешаться с исполняющими служебные обязанности военными. Особенно во время кризиса или беспорядков, когда незаконное ношение формы может умышленно или неумышленно вызвать неверное представление о действиях армии, Кайтселийта или государства», - подчеркивают в министерстве.

Людям, у которых нет права на ношение военной формы, ее элементов или знаков отличия, по закону носить ее сейчас не запрещено. Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание за незаконное использование официальной форменной одежды, но, по оценке министерства, в законе нужно четко обозначить, что невоенный человек не может носить форму и знаки отличия или одежду, похожую на военную.