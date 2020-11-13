Трудовая инспекция нагрянула с проверками на стройплощадки: выявлены сотни нарушений

Осенняя проверка на строительных площадках стала продолжением аналогичной прошедшей весной проверки. Основная причина несчастных случаев на производстве в сфере строительства - падение с высоты. Почти все эти несчастные случаи можно было бы предотвратить, если бы работодатель и работник более серьезно относились к охране труда.

В ходе целевой проверки были осмотрены строительные площадки в уездах Харью, Ида-Виру, Ляэне, Ляэне-Виру, Пярну, Пыльва, Рапла, Сааре, Тарту, Валга, Вильянди и Выру. Проверена эргономика рабочего места, состояние инструмента, лестниц и строительных лесов, средств индивидуальной защиты, работы на крышах и документации.

По словам гендиректора Трудовой инспекции Марет Марипуу, строители стали намного беспечнее по сравнению со временем весенней проверки. «Строительные леса по-прежнему не в порядке, ограждений нет, опасные зоны не обозначены. Работы на крышах по-прежнему ведутся без защитного оборудования, - отметила она. - В результате многолетней разъяснительной работы использование шлема значительно улучшилось. Однако проблема в том, что рабочим купили самые дешевые защитные каски, которые нельзя застегнуть под подбородком, работать в них на стройке практически невозможно, потому что достаточно один раз наклониться, и каска спадает». Марипуу сказала, что инспекция труда продолжит регулярно проверять,как организована работа на стройплощадках на высоте.

Несмотря на то, что проблемы с безопасностью работы на строительных лесах остаются, количество нарушений, связанных с состоянием и использованием лестниц, уменьшилось. Есть проблемы с использованием средств индивидуальной защиты. На пяти стройках работникам даже не выдавали средства индивидуальной защиты. На 19 обследованных объектах на кровельных работах выявлено 11 нарушений. Была приостановлена и одна опасная работа по сносу.

Нарушений не было обнаружено на двух строительных объектах: один в Харьюском уезде (Fidele), а другой в Пыльваском уезде (Balti Vara Ehitus OÜ).