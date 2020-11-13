В Эстонии испытают тестирование на коронавирус по слюне

Ожидается, что проведение теста на коронавирус по образцу слюны будет более удобным и дешевым, чем нынешний тест из носоглотки. В будущем тесты по слюне можно будет использовать для мониторинговых исследований и при возможности для хотя бы частичной замены тестов из носа.

Если до сих пор для выявления коронавируса в Эстонии использовались в основном тесты из носоглотки, то теперь Департамент здоровья планирует оценить, является ли слюна столь же надежным способом тестирования на вирусную инфекцию.

По словам руководителя лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кюлли Раэ, анализ образца слюны проще и, вероятно, удобнее для человека, чем нынешний тест из носоглотки. «Человек может взять образец дома, ему не понадобится ехать на место забора проб, что сэкономит много драгоценного времени медицинского персонала и не потребует средств защиты. Чтобы взять образец, нужно будет просто собрать слюну в пробирку», - добавила Раэ.

Благодаря своей простоте забор слюны дешевле, чем современные носоглоточные мазки.

Как отметила одна из инициаторов исследования, ведущий научный сотрудник Эстонского генного банка Тартуского университета Лили Милани, хотя образцы слюны уже используются в нескольких странах, необходимо оценить осуществимость и надежность этого метода и в Эстонии. Особенно важно разработать метод проведения быстрого и удобного для детей тестирования в школах. «Сначала мы проведем пилотное исследование, чтобы протестировать метод и оценить точность результатов, а в рабочих и школьных коллективах изучим, могут ли люди брать пробы самостоятельно», - добавила Милани.

По словам научного сотрудника отделения общественного здравоохранения Тартуского университета Микка Юриссона, возникла ситуация, когда люди избегают тестирования, опасаясь неудобств процедуры: «Кроме того, у нас были проблемы с привлечением людей к мониторинговым исследованиям, потому что их опыт проведения назофарингеального теста был неприятным. Мы надеемся, что тесты слюны могут привлечь больше людей для проверки себя на коронавирус».