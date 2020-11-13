Пт, 13.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку

Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку

Бывший директор и тренер школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсон в суде.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу Тартуский уездный суд признал бывшего директора и тренера школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей и приговорил его к тюремному заключению.

Суд в рамках согласительного делопроизводства приговорил Виллемсона к трем годам тюремного заключения с немедленным лишением свободы на шесть месяцев; оставшаяся часть приговора - два года и шесть месяцев - не будет приведена в исполнение, если он не совершит нового преступления в течение трехлетнего испытательного срока и выполнит требования испытательного срока.

Начало приговора Виллемсону отсчитывается с момента его задержания 27 августа в качестве подозреваемого.

Поскольку материалы уголовного дела закрыты в интересах несовершеннолетних потерпевших, никакой дополнительной информации общественности не предоставляется.

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