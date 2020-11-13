Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку

Суд в рамках согласительного делопроизводства приговорил Виллемсона к трем годам тюремного заключения с немедленным лишением свободы на шесть месяцев; оставшаяся часть приговора - два года и шесть месяцев - не будет приведена в исполнение, если он не совершит нового преступления в течение трехлетнего испытательного срока и выполнит требования испытательного срока.