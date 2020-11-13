Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку

В пятницу Тартуский уездный суд признал бывшего директора и тренера школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей и приговорил его к тюремному заключению.
Суд в рамках согласительного делопроизводства приговорил Виллемсона к трем годам тюремного заключения с немедленным лишением свободы на шесть месяцев; оставшаяся часть приговора - два года и шесть месяцев - не будет приведена в исполнение, если он не совершит нового преступления в течение трехлетнего испытательного срока и выполнит требования испытательного срока.
Начало приговора Виллемсону отсчитывается с момента его задержания 27 августа в качестве подозреваемого.
Поскольку материалы уголовного дела закрыты в интересах несовершеннолетних потерпевших, никакой дополнительной информации общественности не предоставляется.