Сдуватель опавшей листвы: помощник дворника или кошмар для жильцов

«Листодувки» действительно создают много шума. Любой двигатель внутреннего сгорания, будь то газонокосилка или мопед соседского мальчишки, также не беззвучны. И если интерес соседского парнишки к технике еще как-то пытаются понять, да и против необходимости косить траву также обычно не бывает возражений, то использование сдувателей листьев вызывает протест.

Более чувствительные люди поднимают также вопрос загрязнения окружающей среды, однако на этом даже нет смысла надолго задерживаться, поскольку каждый заведенный автомобиль загрязняет среду, не говоря уже о постоянно пролетающих над головами самолетах или курсирующих через залив паромах.

Так почему все же сдуватели превратились во врагов городских жителей? Ответ очень простой. Это произошло по желанию самих жильцов.

Каждый лишний шум беспокоит – это понятно. Если оператор сдувателя ленив, и просто сдувает листья из одного угла участка в кучу в другом углу, откуда они первым же порывом ветра опять разносятся по всей площади, то это, конечно же, неправильно. Но это же относится и к уборке листьев граблями. В худшем случае, очищая парковку, неумелый оператор устраивает своего рода обстрел автомобилей на стоянке, когда разлетающиеся по сторонам мелкие камешки вызывают сколы на стеклах, и подобное абсолютно недопустимо. Однако с листодувкой происходит та же история, что и с любым другим инструментом – ущерб причиняет не сам неодушевленный предмет, а все же применяющий его человек.

Сдуватель листьев не является инструментом для ленивых людей, как его иногда ошибочно называют. Листодувка – это аппарат, доставленный на место работы по желанию экономных заказчиков, поскольку они не желают платить дополнительные деньги за тихую уборку территории граблями.

Является ли это оправданным, решать самим людям. Однако считаю необходимым заметить, что в сырую погоду коэффициент полезного действия сдувателя листвы по сравнению с ручным трудом в три–пять раз выше в зависимости от того, какую почву очищают, и при каких погодных условиях. Если мы положим на стол заказчика предложение – 100 евро за уборку листодувкой и, к примеру, 350 евро за уборку граблями, то несложно предположить, в чью пользу будет сделан выбор.

Желают ли вообще сами фирмы по уборке использовать сдуватели листьев? Служебная тайна состоит в том, что они не хотят этого.

В идеале все наши клиенты могли бы быть такими, как те, кто заказывает стрижку травы ножницами, уборку листьев с парковки шпателем и уборку снега половником. Час работы стоит столько же, с одной лишь разницей в том, что мы могли записать клиенту значительно больше рабочих часов и, тем самым, с легкостью повысить оборот и получить небольшую прибыль.