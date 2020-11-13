Пт, 13.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

Коронавирус выявлен еще у трех заключенных Вируской тюрьмы

Вируская тюрьма в Йыхви.

ФОТО: SANDERI LVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Анализы еще троих заключенных Вируской тюрьмы дали положительный результат, сообщил BNS.

В среду и четверг также вновь были протестированы все работники тюрьмы, десять из них оказались коронапозитивными. По состоянию на четверг из Вируской тюрьмы освобождены шесть заключенных с положительными результатами анализа, теперь ими будет заниматься Департамент здоровья.

Среди заключенных Вируской тюрьмы зараженными являются 192 заключенных, вирус выявлен у 24 работников тюрьмы. Двое заключенных по-прежнему нуждаются в больничном лечении.

В Таллиннской тюрьме коронавирус обнаружен у семи заключенных и шести работников. В Тартуской тюрьме зараженных пока нет.

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