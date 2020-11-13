Коронавирус выявлен еще у трех заключенных Вируской тюрьмы

В среду и четверг также вновь были протестированы все работники тюрьмы, десять из них оказались коронапозитивными. По состоянию на четверг из Вируской тюрьмы освобождены шесть заключенных с положительными результатами анализа, теперь ими будет заниматься Департамент здоровья.