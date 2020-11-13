Коронавирус выявлен еще у трех заключенных Вируской тюрьмы

Анализы еще троих заключенных Вируской тюрьмы дали положительный результат, сообщил BNS.
В среду и четверг также вновь были протестированы все работники тюрьмы, десять из них оказались коронапозитивными. По состоянию на четверг из Вируской тюрьмы освобождены шесть заключенных с положительными результатами анализа, теперь ими будет заниматься Департамент здоровья.
Среди заключенных Вируской тюрьмы зараженными являются 192 заключенных, вирус выявлен у 24 работников тюрьмы. Двое заключенных по-прежнему нуждаются в больничном лечении.
В Таллиннской тюрьме коронавирус обнаружен у семи заключенных и шести работников. В Тартуской тюрьме зараженных пока нет.