Проживающие в Эстонии белорусы в пятницу принесут к посольству Белоруссии свечи и цветы.

В пятницу в полдень проживающие в Эстонии белорусы принесут свечи и цветы к белорусскому посольству на улице Магдалеэна в Таллинне: как пояснили организатора акции, цветы и свечи будут принесены в память об очередной жертве белорусского режима.

По словам организаторов мемориального мероприятия, погиб простой человек, которого во дворе его дома насмерть забил ОМОН.

Напомним, в четверг вечером зарубежные СМИ сообщили о том, что в Минске скончался Роман Бондаренко, избитый людьми в штатском и в масках. Он получил черепно-мозговую травму в ходе конфликта с людьми в гражданской одежде и в масках, которые снимали ленты с оппозиционной символикой. В последнее время часть подразделений белорусских силовиков, подавляющих протесты, стараются не афишировать свою принадлежность к государственным структурам и появляются на улицах в штатском.

По сведениям независимого портала Tut.by, 31-летний Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Родственникам врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Операция длилась несколько часов, но спасти мужчину, впавшего в кому, не удалось. В 20:00 семья сообщила, что Роман умер.

О задержании Романа Бондаренко рассказали жители Площади Перемен. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Поздже тот со всей силы отбросил Романа к горке на площадке, и он сильно ударился головой.

Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе. Также в СМИ было опубликовано видео потасовки.

Двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко заявила, что "Рома никого не провоцировал". "Это я знаю точно со слов свидетелей, притом не одних, - сказала она. - Я записываю это видео, чтобы большее количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди - абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они возбудят уголовное дело".

Пресс-секретарь милиции Минска Ольга Чемоданова прямо не подтвердила, что Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т. п, - написала Чемоданова в Telegram. - Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД".

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.