Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной

Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что после референдума браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной только во время нахождения с Эстонии, в остальное время мужчины и женщины будут иметь свободный выбор: «Мне сразу было понятно, что правительство опять несправедливо критикуют, что оно не собирается никого насильно женить и лишать прав меньшинства», - написал Лиги в социальных сетях.