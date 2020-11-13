Пт, 13.11.2020
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  • Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной
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Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной

Юрген Лиги

ФОТО: Remo Tõnismäe

Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что после референдума браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной только во время нахождения с Эстонии, в остальное время мужчины и женщины будут иметь свободный выбор: «Мне сразу было понятно, что правительство опять несправедливо критикуют, что оно не собирается никого насильно женить и лишать прав меньшинства», - написал Лиги в социальных сетях.

«Напротив, большинству на референдуме добавят прав и свобод. При помощи вопроса:  „Должен ли в Эстонии брак считаться союзом между мужчиной и женщиной?“ вместо нынешнего положение Закона о браке: „Брак – это союз между мужчиной и женщиной“ будет введено понятие: „Брак в Эстонии – это союз между мужчиной и женщиной“».

Он объяснил, что не только члены правительства бывают за рубежом, туда попадают и другие люди, а сохранить супружескую верность в такие моменты почти невозможно.

«В дальнейшем союз между мужчиной и женщиной будет считаться браком только во время нахождения в Эстонии, а в остальное время мужчина и женщина будут свободны в своем выборе», - объяснил Лиги свое видение нового вопроса.

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