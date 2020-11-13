Экономист: зимой безработица, скорее всего, продолжит расти

В третьем квартале число занятых на эстонском рынке труда было на 25 000 меньше, чем год назад. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте 15-24 лет, работающие в сфере услуг. Уровень безработицы удвоился за год, достигнув почти 8 процентов. По данным Кассы по безработице, 37% зарегистрированных безработных ранее были либо неквалифицированными рабочими, либо работниками сферы услуг. 40% безработных окончили среднюю или основную школу, т.е. не имеют профессионального образования. По данным местных самоуправлений, безработица была самой высокой в Ида-Вирумаа (Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ), но также и в Валга. Самый низкий уровень безработицы – на островах Эстонии, а также в Йыгева, Отепя и Вильянди.

Вторая волна коронавируса может изрядно потрепать как Эстонию, так и другие европейские страны. Для предотвращения распространения вируса был введён ряд ограничений, но они стали более целенаправленными и менее обременительными для экономики, чем весной. Мы считаем, что так и будет – большая часть экономики продолжит функционировать. Первые положительные новости о вакцине заставляют людей поверить в то, что в конце длинного и тёмного туннеля появился свет. Однако последние недели показали, что эта зима будет очень сложной для туризма и развлечений.

Ожидается, что в зимний период безработица будет умеренно расти, особенно в районах, наиболее пострадавших от коронавируса. Однако число безработных может увеличиваться и в других секторах, например в строительстве, где заказов меньше, чем раньше. Уверенности добавляет тот факт, что, согласно опросам, спрос на рабочую силу как в промышленности, так и в сфере услуг в настоящее время находится на нормальном уровне. Качество кредитных портфелей банков также останется на хорошем уровне, снизится доля платёжных каникул. Если на конец сентября платёжные отпуска были предоставлены по 9,8% всех кредитов, выданных эстонскими банками, то в октябре этот показатель составлял 7,5%.

Ожидается, что состояние экономики улучшится во второй половине следующего года. Это увеличит спрос на рабочую силу, и безработица снова начнёт падать. Осенью 2021 года экономическая активность получит дополнительный импульс за счет расходования сбережений, накопленных во второй пенсионной ступени.