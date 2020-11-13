Сплошное ретро ⟩ Дом в Какумяэ с богатым интерьером ищет состоятельного хозяина

В Какумяэ продается солидный каменный дом, интерьер которого могли в 90-е годы позволить себе только сливки эстонского общества, пишет Kodustiil.
Двухэтажный жилой дом отличается особым интерьером. На высококачественных материалах здесь не экономили! Практически каждая комната обставлена шикарной мебелью из массива дерева. Также древесина широко использовалась и во внутренней отделке: паркет и стеновые панели выполнены из дуба.
Благородный вид дому, построенному в 1997 году, придают потолки высотой 2,8 метра. В доме пять комнат. Также имеются каминный зал, паровая баня, кладовые и гараж.
На первом этаже дома расположены просторная гостиная, кухня-столовая и кабинет. На втором этаже - две спальни и ванная. В большей спальне также есть два встроенных шкафа, а в спальне поменьше - вместительный чулан. На лестничной клетке есть гардеробная и туалет для гостей. В цокольном этаже каминный зал и сауна с душевой и гараж.
Помимо дома, на участке площадью 1987 квадратных метров находится также баня, где можно хорошо провести время с друзьями в комнате отдыха. В банном домике также есть небольшая кухня, спальня и туалет. Перед домом есть бассейн с подогревом, который требует небольшого ремонта.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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