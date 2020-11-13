Сплошное ретро ⟩ Дом в Какумяэ с богатым интерьером ищет состоятельного хозяина

Двухэтажный жилой дом отличается особым интерьером. На высококачественных материалах здесь не экономили! Практически каждая комната обставлена шикарной мебелью из массива дерева. Также древесина широко использовалась и во внутренней отделке: паркет и стеновые панели выполнены из дуба.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Благородный вид дому, построенному в 1997 году, придают потолки высотой 2,8 метра. В доме пять комнат. Также имеются каминный зал, паровая баня, кладовые и гараж.

Фойе. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены просторная гостиная, кухня-столовая и кабинет. На втором этаже - две спальни и ванная. В большей спальне также есть два встроенных шкафа, а в спальне поменьше - вместительный чулан. На лестничной клетке есть гардеробная и туалет для гостей. В цокольном этаже каминный зал и сауна с душевой и гараж.

Столовая. ФОТО: KV.EE

Помимо дома, на участке площадью 1987 квадратных метров находится также баня, где можно хорошо провести время с друзьями в комнате отдыха. В банном домике также есть небольшая кухня, спальня и туалет. Перед домом есть бассейн с подогревом, который требует небольшого ремонта.

Лестничная площадка. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.