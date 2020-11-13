Обвинявшуюся в коррупции бывшую главу Йыхвиского волостного собрания оправдал и суд второй инстанции

Прокуратура обвиняла Негласон в том, что во время заседания волостного собрания в октябре 2017 года она проголосовала за передачу в аренду OÜ Corrigo пустующих помещений здания дома попечения, расположенного на улице Кааре, 3 в Йыхви. Согласно предъявленному обвинению она должна была отстраниться от голосования, поскольку в это же время была связана с этим предприятием и на основании договора подряда от имени этой фирмы проводила экспертизы нетрудоспособности для Кассы страхования от безработицы. Тогда помещения были сданы в аренду по цене в один евро за квадратный метр и, по оценке прокуратуры, это слишком маленькая цена.

Негласон проводила в Corrigo экспертизы с июля 2016 года по январь 2018 года, за что предприятие в целом заплатило ей 83 000 евро. Большую часть этой суммы прокуратура считает взяткой, которую Тийу Сепп и Corrigo предположительно заплатили Негласон за услуги. Прокуратура убеждена, что Негласон давали больше экспертиз, чем другим экспертам, чтобы она могла больше заработать. Однако в суде прокуратура от этого обвинения отказалась.

По словам Негласон, дело просто было в том, что у других врачей из-за основной работы не было времени проводить больше экспертиз. Она добавила, что предъявленное ей обвинение в коррупции является чрезвычайным еще и потому, что с якобы взяток были уплачены все налоги.