Обвинявшуюся в коррупции бывшую главу Йыхвиского волостного собрания оправдал и суд второй инстанции

В четверг Тартуский окружной суд оставил без изменения оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшей главы Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон, OÜ Corrigo, предлагающего в Йыхви медицинские услуги, и его руководителя Тийу Сепп, которых прокуратура обвиняла в коррупции, сообщил BNS.
Прокуратура обвиняла Негласон в том, что во время заседания волостного собрания в октябре 2017 года она проголосовала за передачу в аренду OÜ Corrigo пустующих помещений здания дома попечения, расположенного на улице Кааре, 3 в Йыхви. Согласно предъявленному обвинению она должна была отстраниться от голосования, поскольку в это же время была связана с этим предприятием и на основании договора подряда от имени этой фирмы проводила экспертизы нетрудоспособности для Кассы страхования от безработицы. Тогда помещения были сданы в аренду по цене в один евро за квадратный метр и, по оценке прокуратуры, это слишком маленькая цена.
Негласон проводила в Corrigo экспертизы с июля 2016 года по январь 2018 года, за что предприятие в целом заплатило ей 83 000 евро. Большую часть этой суммы прокуратура считает взяткой, которую Тийу Сепп и Corrigo предположительно заплатили Негласон за услуги. Прокуратура убеждена, что Негласон давали больше экспертиз, чем другим экспертам, чтобы она могла больше заработать. Однако в суде прокуратура от этого обвинения отказалась.
По словам Негласон, дело просто было в том, что у других врачей из-за основной работы не было времени проводить больше экспертиз. Она добавила, что предъявленное ей обвинение в коррупции является чрезвычайным еще и потому, что с якобы взяток были уплачены все налоги.
Негласон обвиняется в том, что, являясь председателем волостного собрания, она высказывалась в СМИ, комиссиях и во время обсуждений в поддержку Corrigo, которому было дано право реализации проекта строительства центра здоровья в Йыхви. Большую часть средств для реализации такого проекта выделяет государство, в меньшей степени – самоуправление и предприниматель. По словам Негласон, решение о строительстве центра здоровья в Йыхви было принято еще в 2015 году, но договор с Corrigo заключили лишь в середине следующего года.