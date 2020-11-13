Пт, 13.11.2020
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Март Хельме
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Урмас Рейнсалу в очередной раз ушел на самоизоляцию

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Välisministeerium

Как сообщил в соцсети Facebook министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, следующую неделю он проведет в самоизоляции из-за близкого контакта с заразившимся коронавирусом человеком, пишет Rus.ERR.

Рейнсалу добавил, что он побеседовал в пятницу по видеосвязи с министром иностранных дел Ирландии. Кроме того, он намерен выступить по видеосвязи на конференциях по внешней политике в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что в конце октября Рейнсалу уже находился в самоизоляции неделю, поскольку в Таллинне встречался со словенским коллегой Анже Логаром, который сдал положительный тест на коронавирус.

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