Урмас Рейнсалу в очередной раз ушел на самоизоляцию

Как сообщил в соцсети Facebook министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, следующую неделю он проведет в самоизоляции из-за близкого контакта с заразившимся коронавирусом человеком, пишет Rus.ERR.
Рейнсалу добавил, что он побеседовал в пятницу по видеосвязи с министром иностранных дел Ирландии. Кроме того, он намерен выступить по видеосвязи на конференциях по внешней политике в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним, что в конце октября Рейнсалу уже находился в самоизоляции неделю, поскольку в Таллинне встречался со словенским коллегой Анже Логаром, который сдал положительный тест на коронавирус.