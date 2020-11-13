Новые квартиры по-прежнему нарасхват, но остаток пустующих настораживает

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что поскольку общество пока еще не сидит по домам на карантине, покупатели сейчас заключают сделки, которые были отложены весной и летом. «Сохранит ли рынок такую же активность, мы увидим уже в течение пары ближайших месяцев», – заметил он.

«В Таллинне и Харьюмаа имеется свыше 500 готовых новых квартир, которые еще не проданы. Одна эта цифра еще ни о чем не говорит, однако год назад остаток готовых, но непроданных новых квартир был в два раза меньше. Рост остатков наблюдается преимущественно в сегменте дорогого жилья, в который прежде активно инвестировали как иностранцы, так и предприятия по размещению, но сейчас у нас нет ни иностранцев, ни желающих остановиться на ночлег», – объяснил Сооман.