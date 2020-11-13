Пт, 13.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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Новые квартиры по-прежнему нарасхват, но остаток пустующих настораживает

Новый строящийся дом в Каламая. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Вера Копти.

Продажи новых квартир в Харьюмаа и Таллинне в минувшем месяце вновь поставили рекорд периода коронакризиса – за один месяц было забронировано/куплено свыше 400 единиц жилой площади. Побит был и второй, охлаждающий оптимизм рекорд – количество построенных, но не проданных квартир демонстрирует тенденцию постоянного роста.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что поскольку общество пока еще не сидит по домам на карантине, покупатели сейчас заключают сделки, которые были отложены весной и летом. «Сохранит ли рынок такую же активность, мы увидим уже в течение пары ближайших месяцев», – заметил он.

По оценке Соомана, на рынке новостроек наблюдается также и один ясный и настораживающий факт.

«В Таллинне и Харьюмаа имеется свыше 500 готовых новых квартир, которые еще не проданы. Одна эта цифра еще ни о чем не говорит, однако год назад остаток готовых, но непроданных новых квартир был в два раза меньше. Рост остатков наблюдается преимущественно в сегменте дорогого жилья, в который прежде активно инвестировали как иностранцы, так и предприятия по размещению, но сейчас у нас нет ни иностранцев, ни желающих остановиться на ночлег», – объяснил Сооман.

Согласно результатам мониторинга продаж жилья в новостройках Таллинна и Харьюмаа, ежемесячно проводимого фирмой Pindi Kinnisvara, в настоящий момент на продажу выставлено 1 976 новых квартир в общей сложности в 114 различных проектах новостроек. Средняя продажная стоимость квартир составляет 2 749 евро за квадратный метр.

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