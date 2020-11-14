От редакции ⟩ Танцы с масками: наденьте, иначе знаете, что сделаем?

Мы ждали вторника, поскольку именно на этот день правительство анонсировало оглашение перечня новых ограничений, которые будут введены для остановки коронапраздника в Эстонии. Потом еще полтора часа ждали начала анонсированной пресс-конференции. Все эти полтора часа из всех щелей текла информация о принятых правительством решениях, сами представители правительства в это же время продолжали заседать и решать, видимо, воздушно-капельным путем разбрызгивая дозы информации, которую с таким нетерпением ждала вся страна.

Перечень был озвучен пугающе напряженными голосами: точки общепита и развлечений нужно закрывать в полночь. Правда, на театры, кино и домино это не распространяется – досмотрите уже. Гамбургер на вынос вам дадут и ночью, а все остальное… Что остальное - понять сложно, но понимать должен скорее тот, кто должен закрыться.

В магазинах и торговых центрах нужно соблюдать правило 2+2. Но на семьи, театры, кино и домино это не распространяется. Семьи могут ходить хоть по 750 человек разом, соблюдая с остальными дистанцию в два метра.

Маски! «Наденьте маски», - сказал Юри Ратас. «Наденьте все хоть что-нибудь», - добавила Ирья Лутсар. «Это не обязанность, а настоятельная рекомендация», - тут же уточнил Танель Кийк, намекая на неясность с законностью требования или не намекая, а только думая, что с запасами масок в стране напряженка. «Мы в Министерстве юстиции проанализировали и решили: правительство и Департамент здоровья имеют право обязывать», - авторитетно заявил министр юстиции Райво Аэг. «Но решения об обязательстве мы еще не приняли», - объяснил Юри Ратас. «Поэтому мы только настоятельно рекомендуем», - поспешил напомнить Танель Кийк.

Что мы имеем сегодня? Кумулятивную заболеваемость под 200. Это плохо. С понедельника все ночные клубы и бары будут закрываться в полночь – это параллельно. Очень, очень, очень много людей, действительно надевших маски, а это очень хорошо. Почему? Потому что нормальный человек понимает, что ситуация серьезная, и это все не наша милая эстонская фантазия, а реальность всего мира. Потому что нормальный человек знает, что если можно не заболеть, этой возможностью нужно воспользоваться. Потому что нормальный человек в состоянии услышать, что от него просят. И не нужны нормальному человеку никакие угрозы и устрашения.