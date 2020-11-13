Евростат: среди стран Балтии самый заметный спад экспорта зафиксирован в Литве

Литовский экспорт в этом году по сравнению с прошлым годом сократился на 6% до 20,6 млрд евро, эстонский - на 5% до 10,2 млрд евро, латвийский - на 2% до 10,1 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.