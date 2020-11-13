Пт, 13.11.2020
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Март Хельме
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Евростат: среди стран Балтии самый заметный спад экспорта зафиксирован в Литве

Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

По данным Евростата, в период с января по сентябрь среди стран Балтии самый заметный спад экспорта был зафиксирован в Литве.

Литовский экспорт в этом году по сравнению с прошлым годом сократился на 6% до 20,6 млрд евро, эстонский - на 5% до 10,2 млрд евро, латвийский - на 2% до 10,1 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата. 

Импорт Литвы уменьшился на 12% до 21 млрд евро, Эстонии - на 9% до 10,9 млрд евро, Латвии - на 9% до 11,5 млрд евро.

Торговый дефицит Литвы составил 0,4 млрд евро, Эстонии - 0,7 млрд евро, а Латвии - 1,4 млрд евро.

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