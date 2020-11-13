Россия может бойкотировать розыгрыш Кубка мира по лыжным гонкам

Как отметила Вяльбе, при обнаружении положительного теста на COVID-19 в расположении сборной при нынешних правилах продолжать выступление на турнире бессмысленно.

При этом Международная федерация лыжного спорта (FIS) в преддверии старта Кубка мира не продумала безопасную логистику для спортсменов и команд в целом.

"Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии, и я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, при этом спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то дальше продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто будем тратить деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов, мы никого не виним, но тем не менее", - цитирует "Р-Спорт" главу ФЛГР.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21 должен пройти в финской Руке с 27 по 29 ноября. В четверг FIS сообщила о переносе на неопределенный срок этапа в норвежском Лиллехаммере, который должен был состояться с 4 по 6 декабря.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что национальная команда страны может сняться с некоторых этапов Кубка мира. По его словам, Вяльбе, "очень недовольная" принятыми FIS мерами, опасается риска заражения спортсменов коронавирусом. Он не исключался вариант, при котором сборная выступит только в январе на швейцарском "Тур де Ски".

"Мы выжидали, так как думали, что FIS перейдет к "плану Б". Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернется в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат. Чтобы спортсмены были в безопасности", - приводит слова Крамера NRK .