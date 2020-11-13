Картина дня: очередные жертвы коронавируса, использование масок в общественном транспорте и кандидат на пост главы МВД

В Эстонии выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4820 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 259 проб (4,3%) дали положительный результат. Читать далее...

Рекорды по количеству новых больных будут обновляться каждую неделю

В течение последнего месяца количество людей, инфицированных коронавирусом на каждой новой неделе, превышает количество людей, инфицированных на предыдущей неделе. Читать далее...

Кандидатом на пост министра внутренних дел от EKRE стал Алар Ланеман

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) начнет электронное голосование по вопросу о выдвижении кандидатом в министры внутренних дел депутата Рийгикогу Алара Ланемана, прежде имевшего высокий пост в армии. Читать далее...

Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски

С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта? Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.

Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной

Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что после референдума браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной только во время нахождения в Эстонии, в остальное время мужчины и женщины будут иметь свободный выбор. Читать далее...

Эксперт: отказавшийся от второй пенсионной ступени потеряет до 10 000 евро

С осени будущего года желающие смогут самостоятельно инвестировать накопленные во второй ступени пенсионные деньги или забрать их. Еще есть время определиться, и стоит подумать, как поступить со своими пенсионными накоплениями. Читать далее...

В Эстонии испытают тестирование на коронавирус по слюне

На следующей неделе по инициативе Департамента здоровья и Тартуского университета начнется пилотное исследование тестирования на коронавирус по слюне. Читать далее...

Трудовая инспекция нагрянула с проверками на стройплощадки: выявлены сотни нарушений

Трудовая инспекция проверила охрану труда на 70 стройплощадках и выявила 200 нарушений: только на двух стройках соблюдены все требования по охране труда, а в одном случае опасные работы пришлось приостановить. Читать далее...

Яйца вроде есть. Хватило бы корзин…

Одной из причин особой остроты возникшего из-за пандемии кризиса в некоторых отраслях экономики, по мнению обозревателя Вячеслава Иванова, является либо их недостаточная диверсификация, либо полное отсутствие таковой. Иными словами, нарушено золотое правило бизнеса: хранить яйца в разных корзинах.

Военная полиция хочет получить право проверять подозрительных людей в форме

Неподалеку от места обучения военнослужащих останавливается красный легковой автомобиль, за рулем которого сидит человек в эстонской форме с офицерскими погонами. Внимание военной полиции привлекает прикрепленный к арматуре машины российский флажок и георгиевская ленточка, привязанная к зеркалу заднего вида. Читать далее...

Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку

В пятницу Тартуский уездный суд признал бывшего директора и тренера школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей и приговорил его к тюремному заключению. Читать далее...

Приближающееся к весеннему уровню ралли больничных листов все больше беспокоит предпринимателей

В начале ноября было открыто около 30 000 больничных листов, что на 10 процентов больше, чем в среднем в октябре. В последние недели врачи ежедневно открывают по 3000 новых листов по болезни и уходу. Ситуация все больше становится похожа на весну, когда закрылись офисы и сократилось время работы магазинов. Читать далее...

В преддверии выборов в Пирита разгораются политические страсти

До конца позапрошлой недели в районном совете Пирита действовала коалиция, в которую входили представители Партии реформ, Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии, но затем произошел неожиданный переворот. Читать далее...