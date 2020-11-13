Картина дня: жертвы коронавируса, призыв к закрытию кружков, провал на экзамене по вождению и жалоба на магазин Depo

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 ноября.
В Эстонии выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4820 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 259 проб (4,3%) дали положительный результат. Читать далее...
Рекорды по количеству новых больных будут обновляться каждую неделю
В течение последнего месяца количество людей, инфицированных коронавирусом на каждой новой неделе, превышает количество людей, инфицированных на предыдущей неделе. Читать далее...
Департамент здоровья призывает временно закрыть кружки и школы по интересам
По оценке Департамента здоровья, в нынешней ситуации в Таллинне и Харьюском уезде следует всерьез взвесить временные ограничения на образование по интересам и занятия по интересам с повышенным риском заражения. Читать далее...
Таллиннских учителей начали массово тестировать на коронавирус
Департамент здоровья начал брать пробы на коронавирус у учителей таллиннских школ - в общей сложности тестирование пройдут почти 4000 учителей. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Руководство Эстонии обратилось к населению: сделаем так, чтобы страну не пришлось закрывать
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сегодня опубликовали совместное видеообращение, в котором призывают население приложить усилия, чтобы страну не пришлось закрывать и мы могли жить по возможности обычной жизнью. Читать далее...
Кандидатом на пост министра внутренних дел от EKRE стал Алар Ланеман
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) начнет электронное голосование по вопросу о выдвижении кандидатом в министры внутренних дел депутата Рийгикогу Алара Ланемана, прежде имевшего высокий пост в армии. Читать далее...
Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски
С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта? Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.
Крупнейший в Эстонии производитель деревянных домов погорел на скандинавском заказе
Kodumaja AS, один из крупнейших и наиболее успешных производителей деревянных домов в Эстонии, сильно обжегся в прошлом году на строительстве двух домов призрения в Скандинавии. Компания, которая более десяти лет зарабатывала прибыль, была вынуждена смириться с изрядным убытком. Читать далее...
Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной
Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что после референдума браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной только во время нахождения в Эстонии, в остальное время мужчины и женщины будут иметь свободный выбор. Читать далее...
Эксперт: отказавшийся от второй пенсионной ступени потеряет до 10 000 евро
С осени будущего года желающие смогут самостоятельно инвестировать накопленные во второй ступени пенсионные деньги или забрать их. Еще есть время определиться, и стоит подумать, как поступить со своими пенсионными накоплениями. Читать далее...
Торговые центры готовятся к рождественским ралли в условиях пандемии
С понедельника торговые центры на своей территории обязаны усилить борьбу с коронавирусом. Посетителей в строго рекомендованном порядке просят приходить в масках, центры должны следить за соблюдением правила 2+2, но рождественский период – это время столпотворения, расслабленности и веселых гуляний по магазинам и торгово-развлекательным площадям. Читать далее...
Новое требование: отцы должны покинуть больницу сразу после родов
В связи с широким распространением вируса Covid-19 в Таллинне и Харьюском уезде отцы, родившихся в Таллиннских роддомах детей с 16 ноября больше не могут оставаться вместе с матерью и ребенком в семейной палате. Читать далее...
В Эстонии испытают тестирование на коронавирус по слюне
На следующей неделе по инициативе Департамента здоровья и Тартуского университета начнется пилотное исследование тестирования на коронавирус по слюне. Читать далее...
Строительный магазин раздаст клиентам и работникам бесплатные маски
Начиная с субботы, 14 ноября, все посетители магазинов Bauhof будут бесплатно получать одноразовую защитную маску, с помощью которой сеть строительных и садовых магазинов надеется предотвратить распространение пандемии Covid-19. Читать далее...
Трудовая инспекция нагрянула с проверками на стройплощадки: выявлены сотни нарушений
Трудовая инспекция проверила охрану труда на 70 стройплощадках и выявила 200 нарушений: только на двух стройках соблюдены все требования по охране труда, а в одном случае опасные работы пришлось приостановить. Читать далее...
Как правильно сдавать экзамен по вождению? Советует опытный инструктор
В редакцию Rus.Postimees обратилась выпускница автошколы, которая не сдала экзамен по вождению в Таллинне и вторую попытку предприняла в Нарве. Здесь, по словам женщины, ее сразу сбил с толку экзаменатор, который поторапливал ее и отвлекал от управления. Rus.Postimees выяснил, как должен вести себя проверяющий, и как лучше реагировать на его поведение, чтобы побороть стресс и успешно получить права. Читать далее...
В недавно открывшемся магазине Depo животные содержатся в плохих условиях
С открытием популярного строительного магазина информационная линия Эстонского общества защиты животных заполнилась жалобами от покупателей магазина, и они продолжают поступать. Люди считают, что условия содержания животных не соответствуют потребностям животных, в магазине слишком шумно, и посетители беспокоят животных. Читать далее...
БЕЗОБРАЗИЕ 〉 Посетители известной достопримечательности справляют нужду где попало
Поскольку у одной из известнейших достопримечательностей острова Сааремаа - кратера Каали - нет общественного туалета, посетители озера исправляют нужду там, где придется. Читать далее...
Яйца вроде есть. Хватило бы корзин…
Одной из причин особой остроты возникшего из-за пандемии кризиса в некоторых отраслях экономики, по мнению обозревателя Вячеслава Иванова, является либо их недостаточная диверсификация, либо полное отсутствие таковой. Иными словами, нарушено золотое правило бизнеса: хранить яйца в разных корзинах.
Военная полиция хочет получить право проверять подозрительных людей в форме
Неподалеку от места обучения военнослужащих останавливается красный легковой автомобиль, за рулем которого сидит человек в эстонской форме с офицерскими погонами. Внимание военной полиции привлекает прикрепленный к арматуре машины российский флажок и георгиевская ленточка, привязанная к зеркалу заднего вида. Читать далее...
Бывшего директора школы верховой езды приговорили к реальному тюремному сроку
В пятницу Тартуский уездный суд признал бывшего директора и тренера школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей и приговорил его к тюремному заключению. Читать далее...
Приближающееся к весеннему уровню ралли больничных листов все больше беспокоит предпринимателей
В начале ноября было открыто около 30 000 больничных листов, что на 10 процентов больше, чем в среднем в октябре. В последние недели врачи ежедневно открывают по 3000 новых листов по болезни и уходу. Ситуация все больше становится похожа на весну, когда закрылись офисы и сократилось время работы магазинов. Читать далее...
В преддверии выборов в Пирита разгораются политические страсти
До конца позапрошлой недели в районном совете Пирита действовала коалиция, в которую входили представители Партии реформ, Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии, но затем произошел неожиданный переворот. Читать далее...