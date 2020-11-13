Картина дня: жертвы коронавируса, призыв к закрытию кружков, провал на экзамене по вождению и жалоба на магазин Depo

В Эстонии выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4820 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 259 проб (4,3%) дали положительный результат. Читать далее...

Рекорды по количеству новых больных будут обновляться каждую неделю

В течение последнего месяца количество людей, инфицированных коронавирусом на каждой новой неделе, превышает количество людей, инфицированных на предыдущей неделе. Читать далее...

Департамент здоровья призывает временно закрыть кружки и школы по интересам

По оценке Департамента здоровья, в нынешней ситуации в Таллинне и Харьюском уезде следует всерьез взвесить временные ограничения на образование по интересам и занятия по интересам с повышенным риском заражения. Читать далее...

Таллиннских учителей начали массово тестировать на коронавирус

Департамент здоровья начал брать пробы на коронавирус у учителей таллиннских школ - в общей сложности тестирование пройдут почти 4000 учителей. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Руководство Эстонии обратилось к населению: сделаем так, чтобы страну не пришлось закрывать

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сегодня опубликовали совместное видеообращение, в котором призывают население приложить усилия, чтобы страну не пришлось закрывать и мы могли жить по возможности обычной жизнью. Читать далее...

Кандидатом на пост министра внутренних дел от EKRE стал Алар Ланеман

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) начнет электронное голосование по вопросу о выдвижении кандидатом в министры внутренних дел депутата Рийгикогу Алара Ланемана, прежде имевшего высокий пост в армии. Читать далее...

Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски

С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта? Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.

Крупнейший в Эстонии производитель деревянных домов погорел на скандинавском заказе

Kodumaja AS, один из крупнейших и наиболее успешных производителей деревянных домов в Эстонии, сильно обжегся в прошлом году на строительстве двух домов призрения в Скандинавии. Компания, которая более десяти лет зарабатывала прибыль, была вынуждена смириться с изрядным убытком. Читать далее...

Юрген Лиги: в дальнейшем только в Эстонии браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной

Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что после референдума браком будет считаться союз между мужчиной и женщиной только во время нахождения в Эстонии, в остальное время мужчины и женщины будут иметь свободный выбор. Читать далее...

Эксперт: отказавшийся от второй пенсионной ступени потеряет до 10 000 евро