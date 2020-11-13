В преддверии выборов в Пирита разгораются политические страсти

В понедельник член EKRE Кайрет Реммак-Грассманн была отозвана с должности заместителя председателя районного совета. "Меня отозвали без объяснения причин. Также были отозваны председатели и члены всех комиссий. На этом же заседании была сформирована новая коалиция, в которую вошли Партия реформ и Отечество. Председателем районного совета осталась член Партии реформ Юлле Раясалу, но вице-председателем была избрана ее яростный критик, член партии «Отечество» Леа Нильсон".

Реммак-Грассманн возмущена таким поворотом событий. По ее словам, причиной смены партнеров было названо, в том числе, то, что у оппозиции не было ни одного места в комиссиях райсовета.

«Но никто же не запрещал им работать. А член "Отечества" Мадис Пятс был членом ревизионной комиссии. Кроме того, каждый член районного совета имеет право участвовать в работе всех комиссий. Просто член комиссии получает оплату, но член районного совета может также посещать собрания комиссий, членом которых он не является. Так что никто не запрещает работать», - сказала она.

Еще одним основанием для отзыва членов комиссии стало то, что результаты работы были скромными, никаких дальнейших обсуждений по решению вопросов Пирита и развитию района не было. «Если это хотя бы частично соответствует истине, почему тогда не отозвали Юлле Раясалу?» - спросила Реммак-Грассманн.

Ей как бывшему члену комиссии по социальным вопросам предложили возглавить комиссию по культуре и образованию. «Если моя работа в качестве вице-председателя районного совета была настолько плохой, что меня нужно было отозвать, то просто смешно предлагать альтернативу, позволяющую остаться в команде. Если я хочу работать, я могу участвовать в работе всех комиссий, но я не стала членом ни одной комиссии», - сказала Реммак-Грассманн.

Возглавляла комиссию по культуре входящая в центристскую фракцию районного совета Мерле Кландорф, которую тоже отозвали, хотя все хвалили его работу. И Раясалу, и Нильсон заявили, что «просто в этот раз соглашение было таким».

Народный мандат не учитывается

Реммак-Грассманн также напомнила о предыдущих выборах. Из членов районного совета наибольшее количество голосов - 752 голоса - получила Раясалу - политик со стажем. «Следующим результатом был мой - 442 голоса. Для первого раза это неплохой результат в Пирита. И вот меня сменила Леа Нильсон, набравшая 74 голоса. Это довольно большая разница. Здесь идет борьба за несуществующую власть. Решения районного совета носят лишь рекомендательный характер», - считает она.

«Теперь, безусловно, последуют жалобы Леа Нильсон относительно того, почему ее не взяли ни в одну комиссию. Но никто не запрещал ей приходить и участвовать в работе какой-либо комиссии», - добавила она.