В преддверии выборов в Пирита разгораются политические страсти

До конца позапрошлой недели в районном совете Пирита действовала коалиция, в которую входили представители Партии реформ, Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии, но затем произошел неожиданный переворот, пишет Postimees.
В понедельник член EKRE Кайрет Реммак-Грассманн была отозвана с должности заместителя председателя районного совета. "Меня отозвали без объяснения причин. Также были отозваны председатели и члены всех комиссий. На этом же заседании была сформирована новая коалиция, в которую вошли Партия реформ и Отечество. Председателем районного совета осталась член Партии реформ Юлле Раясалу, но вице-председателем была избрана ее яростный критик, член партии «Отечество» Леа Нильсон".
Реммак-Грассманн возмущена таким поворотом событий. По ее словам, причиной смены партнеров было названо, в том числе, то, что у оппозиции не было ни одного места в комиссиях райсовета.
«Но никто же не запрещал им работать. А член "Отечества" Мадис Пятс был членом ревизионной комиссии. Кроме того, каждый член районного совета имеет право участвовать в работе всех комиссий. Просто член комиссии получает оплату, но член районного совета может также посещать собрания комиссий, членом которых он не является. Так что никто не запрещает работать», - сказала она.
Еще одним основанием для отзыва членов комиссии стало то, что результаты работы были скромными, никаких дальнейших обсуждений по решению вопросов Пирита и развитию района не было. «Если это хотя бы частично соответствует истине, почему тогда не отозвали Юлле Раясалу?» - спросила Реммак-Грассманн.
Ей как бывшему члену комиссии по социальным вопросам предложили возглавить комиссию по культуре и образованию. «Если моя работа в качестве вице-председателя районного совета была настолько плохой, что меня нужно было отозвать, то просто смешно предлагать альтернативу, позволяющую остаться в команде. Если я хочу работать, я могу участвовать в работе всех комиссий, но я не стала членом ни одной комиссии», - сказала Реммак-Грассманн.
Возглавляла комиссию по культуре входящая в центристскую фракцию районного совета Мерле Кландорф, которую тоже отозвали, хотя все хвалили его работу. И Раясалу, и Нильсон заявили, что «просто в этот раз соглашение было таким».
Народный мандат не учитывается
Реммак-Грассманн также напомнила о предыдущих выборах. Из членов районного совета наибольшее количество голосов - 752 голоса - получила Раясалу - политик со стажем. «Следующим результатом был мой - 442 голоса. Для первого раза это неплохой результат в Пирита. И вот меня сменила Леа Нильсон, набравшая 74 голоса. Это довольно большая разница. Здесь идет борьба за несуществующую власть. Решения районного совета носят лишь рекомендательный характер», - считает она.
«Теперь, безусловно, последуют жалобы Леа Нильсон относительно того, почему ее не взяли ни в одну комиссию. Но никто не запрещал ей приходить и участвовать в работе какой-либо комиссии», - добавила она.
Леа Нильсон не согласна с тем, что представители оппозиции не входили ни в одну комиссию. «Нигде, ни в Рийгикогу, ни в горсобрании, ни одну политическую партию не исключали из комиссий. Я понимаю, когда главы комиссий меняются по политическим причинам, но тот факт, что одному члену районного совета не разрешается ни в одну из комиссий, возмутителен», - сказала Нильсон.
Она подтвердила, что вопреки мнению членов EKRE и Центристской партии, она не ходила выпрашивать место вице-председателя районного совета - его ей предложила Раясалу.
По словам Раясалу, Партия реформ и центристы заключили договор о том, что она будет председателем районного совета, а Реммак-Грассман будет вице-председателем; также был согласован состав комиссий. "Но когда я хотел опубликовать в районной газете Пирита статью об экономической гимназии Пирита, о велотреке, о Мустакиви-теэ, мне просто сказали, что не будут публиковать ее по политическим причинам", - говорит Раясалу.
Слишком жесткий или слишком мягкий председатель
Реммак-Грассманн посчитала оскорбительной ситуацию, когда сначала ей говорят, что она не может выполнять свою работу, и отстраняют ее от должности вице-председателя, а потом предлагают должность председателя комиссии по культуре, с которой отзывают человека, который очень хорошо работал.
Нынешний случай - не первый, когда Раясалу хотели отстранить от должности. В конце 2018 года она был отозвана с должности председателя районного совета. В течение шести месяцев заседания проходили под председательством вице-председателя Реммак-Грассманн, а затем Раясалу была повторно назначена председателем.
Как бывшие, так и действующие члены коалиции могут сказать много негативного о характере председателя. «Когда Раясалу сняли и на собраниях председательствовала Реммак-Грассманн, атмосфера была намного лучше, можно было нормально работать», - считает центрист Мирослав Березовский. Однако Нильсон оказалась неожиданно мягкой и сочла, что изменить людей невозможно - главное, чтобы районный совет работал нормально.
Раясалу думает, что знает, почему она не нравится некоторым членам районного совета. «Они ленятся работать. Я их учила много лет: заседание комиссии заканчивается принятием решения. На заседании комиссии обсуждаются вопросы и принимается решение. Неважно, что будет содержаться в этом решении - заседание комиссии всегда заканчивается принятием решения. Прошло несколько лет, прежде чем они это поняли. Может быть, некоторые люди ужасно боятся, что я буду требовать такие вещи», - сказала председатель райсовета.