Крупнейший в Эстонии производитель деревянных домов погорел на скандинавском заказе

Годовой отчет Kodumaja дает противоречивую картину. С одной стороны, оборот производителя деревянных домов, который только что отпраздновал свое 25-летие, был рекордным, достигнув 72,3 миллиона евро. Рост произошел за счет основного рынка компании в Норвегии, а также за счет Швеции и Финляндии. «Этим мы остались довольны», - сказал менеджер концерна Андрус Леппик.

Однако результаты продаж были омрачены крупнейшим убытком в истории компании. В прошлом году группа Kodumaja понесла почти 4,3 миллиона евро убытков. Леппик объяснил, что основная ошибка заключается в двух проектах домов призрения в Норвегии и Швеции, где заказчики безнадежно опоздали с представлением исходных данных - нужно ли строить дом и как.

Это, в свою очередь, подкосило Kodumaja, которая не смогла достаточно подготовиться к объекту. Так, поставки материалов стали затягиваться, часто с завода на стройплощадку приходила лишь наполовину готовая продукция. "Это привело к большим дополнительным расходам для всего концерна", - отметил Леппик.

Разве заказчики домов не платили Kodumaja деньги? «Обычно бывает так, что споры идут вокруг денег, будь то неоплаченные счета или дополнительных расходы», - ответил Леппик, не желая более подробно комментировать этот вопрос. Однако он подтвердил, что они все еще спорят с заказчиком, чтобы вернуть потерянные деньги. Убыток усугубили слабые шведская и норвежская крона.

Хотя Скандинавия считается надежным и безопасным рынком, Kodumaja является далеко не первым эстонским производителем домов, который там больно обжегся. Например, нарвский производитель модульных домов Moduleouse прошлым летом был вынужден закрыться и уволить всех своих сотрудников, поскольку норвежский партнер якобы отказался оплатить счет на сумму в районе одного миллиона евро. Глава другого производителя домов, Q-Haus, Рейно Соотс также пожаловался, что норвежская строительная компания задолжала ему миллион.

Крупнейший спор в истории

Как Kodumaja намеревается защищаться от подобных ситуаций в будущем? «Благодаря тщательному отбору клиентов, максимально сбалансированным договорам купли-продажи, привлечению банков и страховых компаний для гарантии выплат, а также благодаря требовательности к себе, клиентам и поставщикам», - перечислил Леппик.

Он признал, что, хотя в прошлом у Kodumaja случались мелкие споры и недоразумения, масштабы cпора вокруг строительства домов призрения, превышают все предыдущие случаи.

Хотя пандемия коронавируса спутала карты, Kodumaja смогла достичь скорректированных в марте целей Работе мешают некоторые ограничения на передвижение в Норвегии и Финляндии, но, по словам Леппика, несмотря на это, фирма справляется хорошо. Одно из новых направлений деятельности компании - развитие и строительство домов престарелых, поскольку это явно отдельный рынок в Европе с растущим потенциалом.