Экономист: последствия второй волны коронавируса на рынке труда еще не проявились

В пятницу Департамент статистики Эстонии сообщил, что в третьем квартале уровень экономической активности составил 71,8 процента, уровень занятости - 66,3 процента, а уровень безработицы - 7,7 процента. В третьем квартале было 54,3 тысячи безработных, что на 4,9 тысячи больше, чем во втором квартале.

«Снятие ограничений принесло облегчение на рынке труда в летние месяцы и замедлило сокращение занятости. Об этом свидетельствует стабилизация количества трудовых договоров в регистре занятости, а данные Кассы по безработице показывают, что количество зарегистрированных безработных также несколько уменьшилось»,- сообщила Соосаар в пресс-релизе.

Соосаар отметила, что восстановление после весеннего кризиса, к сожалению, будет замедлено второй волной эпидемии коронавируса. «Чтобы сохранить работоспособность системы здравоохранения как в Эстонии, так и в отношениях с нашими основными торговыми партнерами, устанавливаются ограничения, которые замедлят экономическую активность в последнем квартале года, а также ослабят ситуацию на рынке труда», - сказала она, в то же время отметив, что положительные новости об эффективности тестируемой вакцины и обещание начать вакцинацию в ближайшее время вселили бы в достаточную уверенность в то, что спрос скоро восстановится, и побудили бы сохранить рабочие места.