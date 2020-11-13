Новое требование: отцы должны покинуть больницу сразу после родов

Семейные роды все еще разрешены - во время родов с женщиной позволено находиться члену той же семьи, он может оставаться в родильной комнате в течение всех родов, при этом должен носить респиратор и покинуть больницу после рождения ребенка.

Ограничение вступит в силу в понедельник, 16 ноября, в 8 часов утра. Отцы, которые будут находиться в семейных палатах до 16 ноября, могут оставаться в больнице при условии, что они будут находиться только в помещениях. Если выйти из больницы, обратно уже не пустят.

