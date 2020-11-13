Редкое предложение ⟩ В Новой Зеландии продается НЛО, построенный по финскому проекту

Люди, гуляющие по городу Крайстчерчу в Новой Зеландии, могут увидеть очень странное зрелище. Похоже, в этом городе решил приземлиться небольшой космический корабль, пишет Kodustiil.
К сожалению или к счастью, но это не настоящее средство передвижения пришельцев. Это все лишь один из немногих футуристических микродомов, созданных финским архитектором Матти Сууроненом. Капсулы, разработанные Сууроненом, называются Futuro. Их было произведено около сотни в 1960-1970-х годах, передает ODT.
Финские дома-НЛО прибыли в Новую Зеландию в 1974 году, когда Новая Зеландия принимала Игры содружества. Всего до острова добрались два дома Futuro, которые использовались как временные отделения банка. Оба дома после Игр содружества были проданы на аукционе.
Один из прибывших в Новую Зеландию домов Futuro теперь, почти пятьдесят лет спустя, снова выставлен на продажу. В мире сохранилось лишь несколько таких домов. Продающийся дом полностью в жилом состоянии, и нынешний хозяин готов отправить его куда угодно.