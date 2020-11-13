Редкое предложение ⟩ В Новой Зеландии продается НЛО, построенный по финскому проекту

К сожалению или к счастью, но это не настоящее средство передвижения пришельцев. Это все лишь один из немногих футуристических микродомов, созданных финским архитектором Матти Сууроненом. Капсулы, разработанные Сууроненом, называются Futuro. Их было произведено около сотни в 1960-1970-х годах, передает ODT.

Вход в дом Futuro. ФОТО: /Cover-Images.com/Scanpix

Финские дома-НЛО прибыли в Новую Зеландию в 1974 году, когда Новая Зеландия принимала Игры содружества. Всего до острова добрались два дома Futuro, которые использовались как временные отделения банка. Оба дома после Игр содружества были проданы на аукционе.

Дом Futuro. ФОТО: /Cover-Images.com/Scanpix