Пт, 13.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • В Новой Зеландии продается НЛО, построенный по финскому проекту

Редкое предложение ⟩ В Новой Зеландии продается НЛО, построенный по финскому проекту

Futuro maja.

ФОТО: /Cover-Images.com/Scanpix

Люди, гуляющие по городу Крайстчерчу в Новой Зеландии, могут увидеть очень странное зрелище. Похоже, в этом городе решил приземлиться небольшой космический корабль, пишет Kodustiil.

К сожалению или к счастью, но это не настоящее средство передвижения пришельцев. Это все лишь один из немногих футуристических микродомов, созданных финским архитектором Матти Сууроненом. Капсулы, разработанные Сууроненом, называются Futuro. Их было произведено около сотни в 1960-1970-х годах, передает ODT

Вход в дом Futuro.

ФОТО: /Cover-Images.com/Scanpix

Финские дома-НЛО прибыли в Новую Зеландию в 1974 году, когда Новая Зеландия принимала Игры содружества. Всего до острова добрались два дома Futuro, которые использовались как временные отделения банка. Оба дома после Игр содружества были проданы на аукционе.

Дом Futuro.

ФОТО: /Cover-Images.com/Scanpix

Один из прибывших в Новую Зеландию домов Futuro теперь, почти пятьдесят лет спустя, снова выставлен на продажу. В мире сохранилось лишь несколько таких домов. Продающийся дом полностью в жилом состоянии, и нынешний хозяин готов отправить его куда угодно.

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