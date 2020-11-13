Строительный магазин раздаст клиентам и работникам бесплатные маски

До окончания пандемии компания будет выдавать сотрудникам магазинов и их семьям по 50 одноразовых защитных масок в месяц, чтобы защитить сотрудников от вируса и в свободное от работы время.

Директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийс Тоомик сказала, что получить бесплатную защитную маску у стенда информации магазина смогут все люди, кто пришел за покупками без маски.

«У нас 13 магазинов по всей Эстонии, которые ежедневно посещают тысячи покупателей. Мы хотим, чтобы магазин был безопасным как для наших покупателей, так и для сотрудников, поэтому мы решили раздавать маски бесплатно всем, у кого нет собственной маски или кто забыл взять ее с собой в магазин», - объяснила Тоомик.

По словам Тоомик, сеть Bauhof приняла на вооружение несколько профилактических мер в магазинах и офисах, чтобы контролировать распространение вируса.