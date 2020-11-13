Торговые центры готовятся к рождественским ралли в условиях пандемии

Кроме того, в этих торговых центрах сейчас не разрешают организацию общественных мероприятий, на которых люди могут собираться в большом количестве. и сами таких не проводят.

«У входов во всех центрах мы установили дезинфицирующие средства, за частотой использования которых мы следим. И у наших арендаторов имеются в магазинах средства дезинфекции. Мы просим посетителей и работников центров носить маски, хотя обязать, конечно, не можем», - объяснил Маароос.

На полы центров нанесена разметка, на витринах магазинов арендаторов есть наклейки, которые призывают посетителей к соблюдению правил поведения и гигиены. Об этом регулярно напоминают и внутреннее радио и экраны центров.

Маароос добавил: «Весенняя волна заболеваемости показала, что закрытие торговых центров не обязательно является лучшим решением. Это ставит сектор торговли в очень сложное положение и может принести с собой сокращения и банкротства. Мы как торговый центр пытаемся сделать все, чтобы обеспечить безопасность покупателей и препятствовать распространению вируса».

Тийа Нымм, руководитель по связям с общественностью и маркетингу торгового центра Ülemiste, для начала заверила, что в этом торговом центре со всей ответственностью относятся к связанным со здравоохранением темам: «Здоровье людей является для нас самым важным». Прежний опыт, по словам Нымм, показывает, что посетители центра Ülemiste очень ответственные и заботящиеся о своем здоровье и здоровье окружающих люди: «Уже сейчас мы видим значительно больше людей в масках. Надеемся, что люди продолжат вести себя разумно и ответственно, благодаря чему у правительства не будет потребности принимать более жесткие меры».

«С весны мы ввели основательные меры для очистки контактных поверхностей, обеспечения доступности средств очистки и дезинфекции, распространения информации для магазинов и посетителей, а при необходимости - и для рассеивания людей, - продолжила она. - Охрана центра внимательно следит за происходящим и просит посетителей соблюдать дистанцию, чтобы исключить распространение вируса.

Поскольку в центре Ülemiste почти 70 000 квадратных метров торговых площадей и очень хорошая вентиляция, у посетителей много места и воздуха, а вновь восстановленное правило 2+2 в таком большом и современном центре соблюдать несложно.

«Мы обновляем в центре и инфоматериалы с рекомендациями правительства и Департамента здоровья. При необходимости сообщается, где можно купить маски – перечень этих магазинов имеется и на сайте центра. Конечно, попросить совета или помощи можно и в инфостоле», - объяснила представитель центра.

Конец года – самое напряженное время для торговли, а рождественские кампании иногда начинаются раньше, иногда чуть позже: «Во многих магазинах центра уже сейчас выставлен рождественский товар, витрины празднично украшены. Сам центр будет украшен к первому Адвенту, который в этом году выпадает на конец ноября. И в прежние годы рождественский период в Ülemiste начинался с первым Адвентом, чаще всего, в начале декабря».

Рождество – особенное время для людей, когда обычно больше думают о друзьях и родственниках. Самые расторопные, пошутила Нымм, начинают готовить рождественские подарки уже после Ивановой ночи, но, конечно, много и тех, кто откладывает их на последний момент: «В этом году все, конечно, по-другому, действительно больше покупают через интернет. Но много тех, кто хочет сначала увидеть товар, ценит возможность потрогать и сразу получить свою покупку. Они могут сделать это на месте. Магазинам разрешено проводить кампании скидок, но мы внимательно следим за тем, чтобы никто не вел агрессивные кампании, которые приводят к тому, что в одном месте одновременно собирается много людей».