Торговые центры готовятся к рождественским ралли в условиях пандемии

С понедельника торговые центры на своей территории обязаны усилить борьбу с коронавирусом. Посетителей в строго рекомендованном порядке просят приходить в масках, центры должны следить за соблюдением правила 2+2, но рождественский период – это время столпотворения, расслабленности и веселых гуляний по магазинам и торгово-развлекательным площадям.
Исполнительный директор Kaubamaja AS Эркки Лаугус сказал Rus.Postimees, что универмаги Таллинна и Тарту надеются, что клиенты будут соблюдать данные правительством рекомендации и поступать ответственно: «Торговые залы универмага открытые и с хорошей вентиляцией, они регулярно и тщательно проветриваются. В торговых залах таллиннского и тартуского универмагов созданы условия для дезинфекции рук, практически в каждой кассе продаются маски, а в открытых помещениях есть возможность для соблюдения дистанции. Мы каждый день работаем над тем, чтобы пребывание в Kaubamaja не представляло опасности для наших работников и посетителей».
Лаугус рассказал, что рождественские праздники в универмаге уже начались и это дает возможность заранее выбрать все, что нужно для Рождества, чтобы избежать больших столпотворения в предпраздничный период: «В торговых залах и э-магазине есть рождественские украшения и огни, календари Адвента и разные идеи подарков для всей семьи. Можно комбинировать, посещая магазин в реальности и совершая виртуальные покупки. Многие клиенты открыли для себя скорость и удобство э-магазина и возможность получения консультаций при физическом посещении магазина, поэтому делают покупки, исходя из своих потребностей».
Он уверен, что закрытие торговых центров, конечно, стало бы неразумным шагом и по большому счету принесло бы гораздо больший ущерб: «Это неоправданно и с точки зрения воспрепятствования распространению вируса. Клиенты универмага ведут себя примерно, а открытые залы тартуского и таллиннского универмагов позволяют соблюдать дистанцию и обеспечены всем необходимым, чтобы наш магазин был безопасен для клиентов и работников».
Mенеджер Lasnamäe Centrum Ольга Аллик заверила, что в торговом центре обеспечена безопасная среда для посещения и времяпрепровождения: «Начиная с марта этого года и по сей день мы следуем особым методам очистки помещений и гарантируем защиту от вируса COVID-19. Бесконтактные дезинфицирующие средства для рук и маски находятся в доступных для наших посетителей местах, мы также позаботились о визуальных напоминаниях правила 2+2».
В центре придерживаются строгих стандартов уборки, а сотрудники службы безопасности всегда находятся рядом, помогая исключить риск столпотворения: «Атмосфера и торговые кампании в центре важны для приятного времяпрепровождения посетителей в это предпраздничное время. Мы тщательно продумываем наши действия, чтобы не нанести ущерб политике социального дистанцирования и безопасности. Поскольку ретейлеры и посетители Lasnamäe Centrum придерживаются проверенных мер безопасности, мы не видим причин для закрытия торгового центра».
Кристьян Маароос, руководитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare также поспешил сообщить, что в управляемых им торговых центрах выполняются все установленные правительством ограничения, к тому же призывают и арендаторов: «Проведение скидочных кампаний мы не запрещаем, но не разрешаем организовывать так называемые внезапные однодневные кампании, чтобы обеспечить распределение людей. Например, кампания «Черная пятница» в этом году рассчитана на более долгий период, кроме того, чтобы не вызывать столпотворения, мы увечили время работы центров».
Кроме того, в этих торговых центрах сейчас не разрешают организацию общественных мероприятий, на которых люди могут собираться в большом количестве. и сами таких не проводят.
«У входов во всех центрах мы установили дезинфицирующие средства, за частотой использования которых мы следим. И у наших арендаторов имеются в магазинах средства дезинфекции. Мы просим посетителей и работников центров носить маски, хотя обязать, конечно, не можем», - объяснил Маароос.
На полы центров нанесена разметка, на витринах магазинов арендаторов есть наклейки, которые призывают посетителей к соблюдению правил поведения и гигиены. Об этом регулярно напоминают и внутреннее радио и экраны центров.
Маароос добавил: «Весенняя волна заболеваемости показала, что закрытие торговых центров не обязательно является лучшим решением. Это ставит сектор торговли в очень сложное положение и может принести с собой сокращения и банкротства. Мы как торговый центр пытаемся сделать все, чтобы обеспечить безопасность покупателей и препятствовать распространению вируса».
Тийа Нымм, руководитель по связям с общественностью и маркетингу торгового центра Ülemiste, для начала заверила, что в этом торговом центре со всей ответственностью относятся к связанным со здравоохранением темам: «Здоровье людей является для нас самым важным». Прежний опыт, по словам Нымм, показывает, что посетители центра Ülemiste очень ответственные и заботящиеся о своем здоровье и здоровье окружающих люди: «Уже сейчас мы видим значительно больше людей в масках. Надеемся, что люди продолжат вести себя разумно и ответственно, благодаря чему у правительства не будет потребности принимать более жесткие меры».
«С весны мы ввели основательные меры для очистки контактных поверхностей, обеспечения доступности средств очистки и дезинфекции, распространения информации для магазинов и посетителей, а при необходимости - и для рассеивания людей, - продолжила она. - Охрана центра внимательно следит за происходящим и просит посетителей соблюдать дистанцию, чтобы исключить распространение вируса.
Поскольку в центре Ülemiste почти 70 000 квадратных метров торговых площадей и очень хорошая вентиляция, у посетителей много места и воздуха, а вновь восстановленное правило 2+2 в таком большом и современном центре соблюдать несложно.
«Мы обновляем в центре и инфоматериалы с рекомендациями правительства и Департамента здоровья. При необходимости сообщается, где можно купить маски – перечень этих магазинов имеется и на сайте центра. Конечно, попросить совета или помощи можно и в инфостоле», - объяснила представитель центра.
Конец года – самое напряженное время для торговли, а рождественские кампании иногда начинаются раньше, иногда чуть позже: «Во многих магазинах центра уже сейчас выставлен рождественский товар, витрины празднично украшены. Сам центр будет украшен к первому Адвенту, который в этом году выпадает на конец ноября. И в прежние годы рождественский период в Ülemiste начинался с первым Адвентом, чаще всего, в начале декабря».
Рождество – особенное время для людей, когда обычно больше думают о друзьях и родственниках. Самые расторопные, пошутила Нымм, начинают готовить рождественские подарки уже после Ивановой ночи, но, конечно, много и тех, кто откладывает их на последний момент: «В этом году все, конечно, по-другому, действительно больше покупают через интернет. Но много тех, кто хочет сначала увидеть товар, ценит возможность потрогать и сразу получить свою покупку. Они могут сделать это на месте. Магазинам разрешено проводить кампании скидок, но мы внимательно следим за тем, чтобы никто не вел агрессивные кампании, которые приводят к тому, что в одном месте одновременно собирается много людей».
К сожалению, в этом году пришлось отменить много запланированных мероприятий, под раздачу попала и благотворительная кампания для детских домов «Двойной подарок» - впервые за 17 лет: «Но мы обязательно найдем другой способ, как и в этом году порадовать детей из детского дома».