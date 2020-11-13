В гимназии Аннелинна два класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

По состоянию на вчерашний день в тартуской гимназии Аннелинна на домашнем обучении находятся третий и пятый классы , всего 43 ученика. Также в самоизоляции находятся три учителя , каждый из которых проводит уроки из дома через Zoom или Skype. Другие учителя делают это из школы в своих кабинетах, как и предусмотрено учебным планом, пишет Tartu Postimees.
Директор Тартуской гимназии Аннелинна Хийе Ассер объяснила, что риск заражения вирусом возник из-за ученика, который учился в музыкальной школе, где ему давал урок учитель, чей тест на коронавирус оказался положительным.
«На дистанционное обучение мы перевели и класс, в который ходит этот ученик, и другой класс, мальчики которого вместе ходят на уроки физкультуры», - объяснила она.
«Поскольку все эти дети пробыли вместе в одном помещении более 15 минут и, скорее всего, многие из них были ближе, чем на два метра друг к другу, мы оставим их дома до 23 ноября. В ближайшем будущем станет ясно, заразил ли вирус детей».
Директор добавила, что школьная работа на онлайн-платформах сегодня прошла хорошо, она сама наблюдала за этим, и в этом не было ничего сложного - весенний опыт все еще свеж в памяти, считает Ассер.