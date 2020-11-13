В гимназии Аннелинна два класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Директор Тартуской гимназии Аннелинна Хийе Ассер объяснила, что риск заражения вирусом возник из-за ученика, который учился в музыкальной школе, где ему давал урок учитель, чей тест на коронавирус оказался положительным.

«На дистанционное обучение мы перевели и класс, в который ходит этот ученик, и другой класс, мальчики которого вместе ходят на уроки физкультуры», - объяснила она.

«Поскольку все эти дети пробыли вместе в одном помещении более 15 минут и, скорее всего, многие из них были ближе, чем на два метра друг к другу, мы оставим их дома до 23 ноября. В ближайшем будущем станет ясно, заразил ли вирус детей».