Как правильно сдавать экзамен по вождению? Советует опытный инструктор

В редакцию Rus.Postimees обратилась выпускница автошколы, которая не сдала экзамен по вождению в Таллинне и вторую попытку предприняла в Нарве. Здесь, по словам женщины, ее сразу сбил с толку экзаменатор, который поторапливал ее и отвлекал от управления. Rus.Postimees выяснил, как должен вести себя проверяющий, и как лучше реагировать на его поведение, чтобы побороть стресс и успешно получить права.
Как должен вести себя экзаменатор?
“В Нарве, на мой взгляд, произошла вопиющая ситуация, - рассказала женщина. - Экзаменатор вводил меня в заблуждение и стресс с первых минут, говоря о том, что на каждое задание дается одна попытка, хотя по закону дается десять минут. Он позволял себе говорить фразы "смелее”, “быстрее", полностью отвлекая от управления”.
Допустимо ли это? Тармо Ванамыйза, начальник экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог, ответил, что конкретную ситуацию рассмотреть не может, поскольку обратившаяся в редакцию женщина предпочла остаться анонимной:
“Экзаменатор должен вести себя нейтрально, но дружелюбно, но, к сожалению, невозможно проверить утверждение человека в случае анонимного заявления. Поэтому я не могу это комментировать. Но обратная связь должна быть немедленной и нейтральной”.
Тармо Ванамыйза говорит, что до экзамена следует ознакомиться с постановлением министра экономики и коммуникаций, которое регулирует порядок проведения экзаменов.
“Тогда не будет удивительным, какие упражнения выполняются во время экзамена и что одним из параметров их оценки является время”, - отметил он.
При этом, у начальника экзаменационного отдела возник вопрос, в какой автошколе так подготовили женщину, что она не знала, как выполняют обязательные упражнения.
Роман Копылов, инструктор по вождению и руководитель действующей в Нарве и Кохтла-Ярве автошколы Forbest, объяснил, что на выполнение каждого упражнения действительно дается одна попытка и десять минут времени. Например, если речь идет о парковке, то водитель может прерывать ее, выходить из машины, поправлять положение машины внутри парковочного места. Но выехать на дорогу и начать парковку заново - нельзя.
Что касается поведения экзаменатора, то нужно быть готовым к его вопросам:
“В первую очередь дается три вопроса на самооценку, и водитель сам должен себя оценить по пятибальной системе”, - говорит инструктор.
По словам Романа Копылова, формально эти вопросы не влияют на результаты экзамена, но всё-таки оставляют впечатление о водителе.
“Это не выпытывание чего-то, это норма поведения по протоколу экзамена”, - говорит инструктор.
“Часто на экзамене, когда экзаменатор молчит, ученик начинает думать про него всякое плохое, - рассказывает Роман Копылов. - Сидит, уже что-то себе надумал, что я где-то чихнул не так, где-то голову не так повернул, где-то поворотник не показал… И тут возникает небольшая неприязнь”.
Перед каждым упражнением экзаменатор должен объяснить, что требуется от ученика, а потом - не вмешиваться без причины. Хотя в реальности он может что-то подсказать.
“Одна женщина мне рассказывала, что экзаменатору она сразу не понравилась. Когда ехали, он всё цокал, вздыхал, охал и так далее… - рассказал инструктор. - Я с этим экзаменатором третьим номером в машине ездил несколько раз - мы периодически находимся в экзаменационных машинах, чтобы посмотреть, как ведется экзамен. И этот экзаменатор - нормальный, душевный человек. Я ответил женщине - а ты не допускаешь, что такими вздохами он просто пытался подсказать, чтобы ты исправила свое поведение?”
По словам Романа Копылова, ученики нередко “заваливают” экзамен в самом конце:
“Есть такая форма контроля, как пять-десять минут самостоятельной езды. На последних десяти минутах экзаменатор спрашивает - вы знаете, где находится бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог? Сможете доехать? Прокладывайте маршрут и двигайтесь сами. Но экзамен-то еще не закончился, а человек выдыхает - уф, всё! - и теряет контроль. Как раз на этих пяти-десяти минутах допускается масса ошибок”.
“Я всегда говорю своим клиентам - Департамент шоссейных дорог всегда открыт для вас. Департамент в лице экзаменаторов очень хочет дать вам права, только надо научиться играть по их правилам”, - считает Роман Копылов.
Как побороть стресс?
Опытный инструктор Роман Копылов говорит, что выработал свой метод настраивать клиентов на экзамен:
“Это клиент говорит, что идет на экзамен. Но при подготовке к экзамену я говорю, что экзамен ты сдаешь прямо сейчас - тратишь время, нервы, деньги. А в день, когда ты пойдешь в Департамент шоссейных дорог, ты пойдешь за правами”.
Он проезжает с учеником последний урок вождения прямо перед экзаменом, чтобы настроить психологически:
“Кого-то нужно успокоить, усыпить, улыбаться с ним. Кого-то надо буквально в туалет сводить. А кого-то, наоборот, нужно накрутить. Это дает хороший результат, наверное, в 70% случаев. Когда человек начинает верить в себя, а не в экзаменатора, не в погоду, не в приметы, не в инструктора, а только в себя”.
Экзаменационный туризм
Обратившаяся в редакцию женщина отмечает:
“Мои друзья находятся в аналогичной ситуации и не могут сдать и с седьмого-восьмого раза. И давайте честно? Каждый раз - госпошлина 40 евро, плюс плата инструкторам. А очереди по два-три месяца в лучшем случае! К этому моменту человек забывает всё на свете. То есть запущена огромная машина госбизнеса, бюрократия процветает”.
Роман Копылов согласен, что зачастую инструктор не заинтересован в том, чтобы подготовить человека в рамках программы автошколы. По его мнению, это больше характерно для Таллинна:
“Когда человек откатал обязательную программу, такой инструктор говорит - ну, слушай, ты ничему не научился. Теперь тебе нужно дополнительное вождение, стоить это будет вот столько, и платить ты будешь мне. И тут, как говорят, пошли настоящие деньги. Со временем такая модель поведения инструктора переползла из Таллинна к нам в Ида-Вирумаа. Есть и у нас инструктора, у которых “копать нужно отсюда и до обеда”. Фамилии называть не буду, но и в Нарве есть такие инструктора, которые на вопрос клиента, сколько уроков нужно откататься, напрямую говорят - кататься будешь столько, сколько я скажу. А на самом деле они подсчитывают, сколько с клиента можно денег взять”.
Из-за очередей в департаменте люди вынуждены записываться на экзамен в других городах, если там есть свободное место.
“В связи с большими очередями в департаменте появилось такое новое веяние как экзаменационный туризм, - рассказал Роман Копылов. - Когда из любой точки Эстонии можно на компьютере записаться на экзамен в любой другой точке, люди договариваются с местными инструкторами, записываются на экзамен, приезжают в город, несколько дней живут в гостинице - и им это выгодно. Здесь они берут дополнительные уроки, знакомятся с городом и сдают экзамен”.
И обратившаяся в Rus.Postimees женщина, и инструктор говорят, что из-за очередей появился рынок продажи мест в очереди. Называют цены до 150-250 евро и выше. Причем, отмечает инструктор, посторонний не может войти в электронную среду Департамента шоссейных дорог, то есть свое место может продать только тот, кто сам окончил автошколу и записался на экзамен:
“Департамент пытается как-то регулировать очереди, но на местах возникает такая схема. Она не то, чтобы криминальная, но, тем не менее, подрывает авторитет департамента”.
Кстати, экзамены сейчас сдают не только новички. По словам Романа, в последнее время в автошколах также увеличилось количество людей, которые когда-то получали права, но много лет не ездили. Видимо из-за коронавируса и страха перед общественным транспортом, хочется передвигаться на собственном транспорте.