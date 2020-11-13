Как правильно сдавать экзамен по вождению? Советует опытный инструктор

По словам Романа Копылова, ученики нередко “заваливают” экзамен в самом конце:

“Есть такая форма контроля, как пять-десять минут самостоятельной езды. На последних десяти минутах экзаменатор спрашивает - вы знаете, где находится бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог? Сможете доехать? Прокладывайте маршрут и двигайтесь сами. Но экзамен-то еще не закончился, а человек выдыхает - уф, всё! - и теряет контроль. Как раз на этих пяти-десяти минутах допускается масса ошибок”.

“Я всегда говорю своим клиентам - Департамент шоссейных дорог всегда открыт для вас. Департамент в лице экзаменаторов очень хочет дать вам права, только надо научиться играть по их правилам”, - считает Роман Копылов.

Как побороть стресс?

Опытный инструктор Роман Копылов говорит, что выработал свой метод настраивать клиентов на экзамен:

“Это клиент говорит, что идет на экзамен. Но при подготовке к экзамену я говорю, что экзамен ты сдаешь прямо сейчас - тратишь время, нервы, деньги. А в день, когда ты пойдешь в Департамент шоссейных дорог, ты пойдешь за правами”.

Он проезжает с учеником последний урок вождения прямо перед экзаменом, чтобы настроить психологически:

“Кого-то нужно успокоить, усыпить, улыбаться с ним. Кого-то надо буквально в туалет сводить. А кого-то, наоборот, нужно накрутить. Это дает хороший результат, наверное, в 70% случаев. Когда человек начинает верить в себя, а не в экзаменатора, не в погоду, не в приметы, не в инструктора, а только в себя”.

Экзаменационный туризм

Обратившаяся в редакцию женщина отмечает:

“Мои друзья находятся в аналогичной ситуации и не могут сдать и с седьмого-восьмого раза. И давайте честно? Каждый раз - госпошлина 40 евро, плюс плата инструкторам. А очереди по два-три месяца в лучшем случае! К этому моменту человек забывает всё на свете. То есть запущена огромная машина госбизнеса, бюрократия процветает”.

Роман Копылов согласен, что зачастую инструктор не заинтересован в том, чтобы подготовить человека в рамках программы автошколы. По его мнению, это больше характерно для Таллинна:

“Когда человек откатал обязательную программу, такой инструктор говорит - ну, слушай, ты ничему не научился. Теперь тебе нужно дополнительное вождение, стоить это будет вот столько, и платить ты будешь мне. И тут, как говорят, пошли настоящие деньги. Со временем такая модель поведения инструктора переползла из Таллинна к нам в Ида-Вирумаа. Есть и у нас инструктора, у которых “копать нужно отсюда и до обеда”. Фамилии называть не буду, но и в Нарве есть такие инструктора, которые на вопрос клиента, сколько уроков нужно откататься, напрямую говорят - кататься будешь столько, сколько я скажу. А на самом деле они подсчитывают, сколько с клиента можно денег взять”.

Из-за очередей в департаменте люди вынуждены записываться на экзамен в других городах, если там есть свободное место.

“В связи с большими очередями в департаменте появилось такое новое веяние как экзаменационный туризм, - рассказал Роман Копылов. - Когда из любой точки Эстонии можно на компьютере записаться на экзамен в любой другой точке, люди договариваются с местными инструкторами, записываются на экзамен, приезжают в город, несколько дней живут в гостинице - и им это выгодно. Здесь они берут дополнительные уроки, знакомятся с городом и сдают экзамен”.

И обратившаяся в Rus.Postimees женщина, и инструктор говорят, что из-за очередей появился рынок продажи мест в очереди. Называют цены до 150-250 евро и выше. Причем, отмечает инструктор, посторонний не может войти в электронную среду Департамента шоссейных дорог, то есть свое место может продать только тот, кто сам окончил автошколу и записался на экзамен:

“Департамент пытается как-то регулировать очереди, но на местах возникает такая схема. Она не то, чтобы криминальная, но, тем не менее, подрывает авторитет департамента”.