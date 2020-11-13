В недавно открывшемся магазине Depo животные содержатся в плохих условиях

«Конечно, нарушения есть. Например, у попугаев должна быть возможность лазать по стенкам клетки, а в магазине у клеток стены из оргстекла. У рыб в аквариуме нет возможности спрятаться. В первые дни некоторых рыбы помещали в круглые банки, которые вызывают у рыб стресс и не позволяют обеспечить необходимое качество воды», - сказал после посещения магазина член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху.

Общество обратилось в Ветеринарно-пищевой департамент, который на сегодня сделал магазину предписание. Тем не менее, по словам Карураху, условия содержания животных в магазине латвийской сети лучше, чем во многих зоомагазинах.

К сожалению, обычно условия содержания животных в магазинах не позволяют животным заниматься своей естественной деятельностью и не соответствуют их потребностям. По словам Карураху, тот факт, что животные находятся там временно, часто используется как оправдание. В зависимости от вида такие условия можно выносить самое большее несколько дней, но большинство животных проводят в магазинах недели, если не месяцы.

Это означает для животного тяжелый стрессеи серьезные проблемы со здоровьем, что станет головной болью для нового хозяина, если животное продержится так долго. Самые большие проблемы возникают с экзотическими животными.