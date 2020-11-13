Департамент здоровья призывает временно закрыть кружки и школы по интересам

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, коронавирус распространяется активнее, когда люди в закрытых помещениях громко говорят, поют или играют на духовых инструментах.

«Сегодня мы можем констатировать, что в Эстонии наблюдается постоянное распространение SARS-CoV2 внутри страны, которое также достигло школ и кружков», - сказала Хярма.

По словам Хярма, для того, чтобы общее образование продолжало функционировать, необходимо начать с того, что приостановить на следующие три недели занятия по интересам, способствующие более широкому распространению инфекции, такие как репетиции хора и оркестра.

«Например, во время пения в хоре ученик выделяет больше вируса, чем сидя в школе. Частичные ограничения на обучение по интересам в Таллинне и Харьюском уезде в настоящее время необходимы для поддержания функционирования школьной сети в целом».

Чтобы лучше понять ситуацию в школьной сети Харьюского уезда, Департамент здоровья уже проверяет всех работников учебных заведений Таллинна и Харьюского уезда, которые ранее изъявили желание это сделать.