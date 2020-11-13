Данные мониторинга сточных вод подтверждают: вирус распространяется по стране из Северной Эстонии

В начале этой недели в Эстонии были взяты следующие пробы сточных вод, результаты которых стали ясны сегодня.

Исследование по мониторингу сточных вод возглавляет профессор Тартуского университета Танель Тенсон, который сообщил, что последние данные по мониторингу сточных вод хорошо согласуются с другими цифрами, характеризующими инфекцию в Эстонии.

«Мы видим, что инфекция по-прежнему наиболее распространена в Харьюмаа и Ида-Вирумаа и, к сожалению, начинает распространяться оттуда по Эстонии».

Что касается масштабов распространения инфекции в Тарту, то, по словам Тенсона, здесь анализировать сложнее, потому что сюда в больницу для лечения привозят пациентов с коронавирусом и из других частей Эстонии.

Подводя итог: согласно последним данным мониторинга сточных вод, инфекция, как и ожидалось, обнаруживается, но на этой неделе не наблюдается очень резкого роста.

Пробы сточных вод берутся во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек, а также в крупных международных пунктах пересечения границы, таких как Таллиннский аэропорт, порт и пункты пересечения границы.

Всего в Эстонии есть 20 регулярных и 28 случайных точек отбора.