Видео ⟩ Руководство Эстонии обратилось к населению: сделаем так, чтобы страну не пришлось закрывать

Участники видеообращения подчеркивают, что на сегодня в Эстонии вирус распространился очень широко, как и в других странах вокруг нас.

"Постараемся в этот раз сделать так, чтобы запретов и приказов было как можно меньше, чтобы страну не пришлось закрывать на замок, чтобы школы оставались открытыми, рабочие места сохранились, а важная часть нашей жизни по-прежнему функционировала", - отмечают президент, спикер парламента и премьер-министр.