Пт, 13.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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Видео ⟩ Руководство Эстонии обратилось к населению: сделаем так, чтобы страну не пришлось закрывать

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд,  премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сегодня опубликовали  совместное  видеообращение,  в котором призывают население приложить усилия, чтобы страну не пришлось закрывать и мы могли жить по возможности обычной жизнью.

Участники видеообращения подчеркивают, что на сегодня в Эстонии вирус распространился очень широко, как и в других странах вокруг нас.

"Постараемся в этот раз сделать так, чтобы запретов и приказов было как можно меньше, чтобы страну не пришлось закрывать на замок, чтобы школы оставались открытыми, рабочие места сохранились, а важная часть нашей жизни по-прежнему функционировала", - отмечают президент, спикер парламента и премьер-министр.

Для борьбы с вирусом и ответственного поведения в обращении рекомендуется при любой возможности мыть и дезинфицировать руки, в публичных местах носить маску, в случае болезни оставаться дома, отказаться от праздников и установить в телефоне приложение HOIA

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