Пт, 13.11.2020
Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Важно знать: обновленная информация об ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию

Важно знать: обновленная информация об ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию

Tallinn, 20.05.2020 Tallinna Lennujaamast väljus airBalticu lennuk, mis viis reisijad Riiga. airBaltic started flying again. Flight from Tallinn to Riga, Tallinn Airport. Foto Remo Tõnismäe,Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

И на следующей неделе ограничения на передвижение, включаяющие в себя требование десятидневной самоизоляции или обязательного тестирования на COVID-19, будут по-прежнему действовать для приезжающих из всех стран Европы, пишет Postimees.

С понедельника, 16 ноября, при въезде в Эстонию ограничения на передвижение не распространяется на прибывающих в Эстонию из стран Европейского союза и Экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран Европейского союза, где показатель уровня инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей, сообщило Министерство иностранных дел.

Поскольку по состоянию на пятницу, 13 ноября, таких стран в Европе нет, с понедельника 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на приехавших в Эстонию из следующих европейских стран: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии. 

Показатель Ватикана равен 0, но при приезде оттуда через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Показатели, по приезду из каких стран действует ограничение на передвижение, Министерство иностранных дел Эстонии пересматривает каждую пятницу.

Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию, в том числе с целью туризма, разрешен для жителей Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back