Важно знать: обновленная информация об ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию

С понедельника, 16 ноября, при въезде в Эстонию ограничения на передвижение не распространяется на прибывающих в Эстонию из стран Европейского союза и Экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран Европейского союза, где показатель уровня инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей, сообщило Министерство иностранных дел.

Поскольку по состоянию на пятницу, 13 ноября, таких стран в Европе нет, с понедельника 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на приехавших в Эстонию из следующих европейских стран: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Показатель Ватикана равен 0, но при приезде оттуда через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Показатели, по приезду из каких стран действует ограничение на передвижение, Министерство иностранных дел Эстонии пересматривает каждую пятницу.