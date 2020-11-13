Пт, 13.11.2020
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Министр Рейнсалу призвал ввести новые санкции против властей Белоруссии

Pildil Urmas Reinsalu

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил жестокие действия белорусских силовых структур, в результате которых погиб 31-летний гражданин Беларуси Роман Бондаренко.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким Романа Бондаренко. Сейчас наши мысли - с людьми Белоруссии которых глубоко затронуло случившееся. Такие жестокие действия не могут остаться безнаказанными, и виновные должны быть привлечены к ответу», - сказал Рейнсалу. 

«Эстония в сотрудничестве с рядом других стран намерена предложить дополнительные санкции на уровне ЕС относительно белорусских чиновников", - подчеркнул эстонский министр.

"Убийство Бондаренко- ужасное преступление, и за этим должны последовать новые санкции. Желаю народу Белоруссии сил и стойкости на нелегком пути восстановления демократии", - добавил он.

11 ноября Роману Бондаренко силовыми структурами были нанесены на улице опасные для жизни травмы, от которых он позже скончался в больнице.

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