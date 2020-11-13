Министр Рейнсалу призвал ввести новые санкции против властей Белоруссии

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким Романа Бондаренко. Сейчас наши мысли - с людьми Белоруссии которых глубоко затронуло случившееся. Такие жестокие действия не могут остаться безнаказанными, и виновные должны быть привлечены к ответу», - сказал Рейнсалу.

«Эстония в сотрудничестве с рядом других стран намерена предложить дополнительные санкции на уровне ЕС относительно белорусских чиновников", - подчеркнул эстонский министр.

"Убийство Бондаренко- ужасное преступление, и за этим должны последовать новые санкции. Желаю народу Белоруссии сил и стойкости на нелегком пути восстановления демократии", - добавил он.