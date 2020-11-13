Эстонская женщина-ученый будет консультировать еврочиновников на самом высшем уровне

Cостоящая из семи человек группа советников консультирует Еврокомиссию по вопросам разработки политики, и темы в зависимости от обстоятельств могут варьироваться от текущего коронакризиса до климатического кризиса, от технологий будущего до конкурентоспособности Европы. Это орган, в котором ведущие ученые, прошедшие тщательный отбор, напрямую общаются с политиками.

«Это самая высокая должность научного консультанта, которая когда-либо существовала в Европе, - сказала академик Круусмаа в интервью Postimees. - Конечно, сам советник не принимает решений и не исполняет их. Наша задача - дать научный совет по любому вопросу».

Она подчеркнула отдельно, что речь идет не о рекомендациях по научной политике, а о предоставлении опирающейся на науку информации по основным политическим вопросам.

«Хорошей аналогией того, что делают главные научные консультанты, является сформированный в Эстонии во время коронакризиса научный совет, в который входят люди из таких дисциплин, как эпидемиология, микробиология, экономика и география, помогающие правительству найти наиболее научные решения для борьбы с вирусом», - объяснила Круусмаа.

Институт группы главных научных консультантов восходит еще к президентству в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Если при Жозе Мануэле Баррозу у Еврокомиссии был только один советник, при Юнкере их круг был расширен, потому что один человек не мог охватить такой широкий круг вопросов.

В cтатусе главного научного консультанта указано, что каждый член группы должен иметь бесспорную репутацию руководителей исследований, известных своей независимостью и приверженностью науке.

Кандидатуру Маарьи Круусмаа Европейской комиссии предложила Эстонская академия наук, в должность она вступит 16 ноября.