Эстонская женщина-ученый будет консультировать еврочиновников на самом высшем уровне

В среду еврокомиссар по инновациям подписал документ, на основании которого профессор биороботики Таллиннского технического университета Маарья Круусмаа станет членом группы главных научных советников Европейской комиссии, пишет Postimees.
Cостоящая из семи человек группа советников консультирует Еврокомиссию по вопросам разработки политики, и темы в зависимости от обстоятельств могут варьироваться от текущего коронакризиса до климатического кризиса, от технологий будущего до конкурентоспособности Европы. Это орган, в котором ведущие ученые, прошедшие тщательный отбор, напрямую общаются с политиками.
«Это самая высокая должность научного консультанта, которая когда-либо существовала в Европе, - сказала академик Круусмаа в интервью Postimees. - Конечно, сам советник не принимает решений и не исполняет их. Наша задача - дать научный совет по любому вопросу».
Она подчеркнула отдельно, что речь идет не о рекомендациях по научной политике, а о предоставлении опирающейся на науку информации по основным политическим вопросам.
«Хорошей аналогией того, что делают главные научные консультанты, является сформированный в Эстонии во время коронакризиса научный совет, в который входят люди из таких дисциплин, как эпидемиология, микробиология, экономика и география, помогающие правительству найти наиболее научные решения для борьбы с вирусом», - объяснила Круусмаа.
Институт группы главных научных консультантов восходит еще к президентству в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Если при Жозе Мануэле Баррозу у Еврокомиссии был только один советник, при Юнкере их круг был расширен, потому что один человек не мог охватить такой широкий круг вопросов.
В cтатусе главного научного консультанта указано, что каждый член группы должен иметь бесспорную репутацию руководителей исследований, известных своей независимостью и приверженностью науке.
Кандидатуру Маарьи Круусмаа Европейской комиссии предложила Эстонская академия наук, в должность она вступит 16 ноября.