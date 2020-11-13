Таллиннских учителей начали массово тестировать на коронавирус

Департамент здоровья начал брать пробы на коронавирус у учителей таллиннских школ - в общей сложности тестирование пройдут почти 4000 учителей, пишет ERR.
Как сообщила порталу пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, сдача проб происходит от школы к школе и является добровольной.
В настоящее время планируется тестировать только учителей таллиннских школ, пробы у воспитателей детских садов столицы брать не будут, также нет планов тестировать школьных учителей в других местах Эстонии.
По словам советника Департамента здоровья Ирины Донченко, на прошлой неделе началась регистрация учителей, которые хотят протестировать себя, чтобы продолжить преподавание в школе. «Если мы сможем выявить среди них коронапозитивных на ранней стадии, мы также сможем контролировать скрытое распространение», - сказала Донченко.