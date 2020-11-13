Таллиннских учителей начали массово тестировать на коронавирус

Как сообщила порталу пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, сдача проб происходит от школы к школе и является добровольной.

В настоящее время планируется тестировать только учителей таллиннских школ, пробы у воспитателей детских садов столицы брать не будут, также нет планов тестировать школьных учителей в других местах Эстонии.