Пт, 13.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер

Таллиннских учителей начали массово тестировать на коронавирус

Учитель и ученик в маске. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Департамент здоровья начал брать пробы на коронавирус у учителей таллиннских школ - в общей сложности тестирование пройдут почти 4000 учителей, пишет ERR.

Как сообщила порталу пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, сдача проб происходит от школы к школе и является добровольной.

В настоящее время планируется тестировать только учителей таллиннских школ, пробы у воспитателей детских садов столицы брать не будут, также нет планов тестировать школьных учителей в других местах Эстонии.

По словам советника Департамента здоровья Ирины Донченко, на прошлой неделе началась регистрация учителей, которые хотят протестировать себя, чтобы продолжить преподавание в школе. «Если мы сможем выявить среди них коронапозитивных на ранней стадии, мы также сможем контролировать скрытое распространение», - сказала Донченко.

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