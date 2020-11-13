Безобразие ⟩ Посетители известной достопримечательности справляют нужду где попало

Поскольку у одной из известнейших достопримечательностей острова Сааремаа - кратера Каали - нет общественного туалета, посетители озера исправляют нужду там, где придется, пишет Saarte Hääl.
«Просто ужасно, как люди, приезжающие посмотреть на озеро, загрязняют окрестности школьного здания!» - сказал руководитель центра услуг Пихтла Тийт Реттау.
Необходимость туалета рядом с кратером Каали также обсуждалась в среду на собрании волостного совета.
По словам Реттау, туалет как таковой на территории имеется - он был построен по разрешению волости Пихтла, но затем вместе с правом пользования был передан некоммерческой организации Kaali Külastuskeskus.
«Туалетом можно пользоваться только тогда, когда открыт магазин в центре посещений, но доступ к кратеру Каали открыт в течение 24 часов», - сказал Реттау.
Глава центра услуг выразил надежду, что проблему удастся решить до весны следующего года.