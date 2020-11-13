Безобразие ⟩ Посетители известной достопримечательности справляют нужду где попало

«Просто ужасно, как люди, приезжающие посмотреть на озеро, загрязняют окрестности школьного здания!» - сказал руководитель центра услуг Пихтла Тийт Реттау.

Необходимость туалета рядом с кратером Каали также обсуждалась в среду на собрании волостного совета.

По словам Реттау, туалет как таковой на территории имеется - он был построен по разрешению волости Пихтла, но затем вместе с правом пользования был передан некоммерческой организации Kaali Külastuskeskus.

«Туалетом можно пользоваться только тогда, когда открыт магазин в центре посещений, но доступ к кратеру Каали открыт в течение 24 часов», - сказал Реттау.