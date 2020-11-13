Пт, 13.11.2020
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Мартин Репинский
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  • Посетители известной достопримечательности справляют нужду где попало
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Безобразие ⟩ Посетители известной достопримечательности справляют нужду где попало

Kaali järv.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Поскольку у одной из известнейших достопримечательностей острова Сааремаа - кратера Каали - нет общественного туалета, посетители озера исправляют нужду там, где придется, пишет Saarte Hääl.

«Просто ужасно, как люди, приезжающие посмотреть на озеро, загрязняют окрестности школьного здания!» - сказал руководитель центра услуг Пихтла Тийт Реттау.

Необходимость туалета рядом с кратером Каали также обсуждалась в среду на собрании волостного совета.

По словам Реттау, туалет как таковой на территории имеется - он был построен по разрешению волости Пихтла, но затем вместе с правом пользования был передан некоммерческой организации Kaali Külastuskeskus. 

«Туалетом можно пользоваться только тогда, когда открыт магазин в центре посещений, но доступ к кратеру Каали открыт в течение 24 часов», - сказал Реттау.

Глава центра услуг выразил надежду, что проблему удастся решить до весны следующего года. 

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