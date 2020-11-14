ВНЕ ДОМА ⟩ Домашние вкусы смутных времен, или Шопинг вприкуску

На разных этажах хельсинкского «Стокманна» давным-давно работает пятнадцать заведений разного толка. И нормой жизни европейской семьи было и остается — посетить в выходной день торговый центр, сделать покупки и там же пообедать. Пусть некоторые ворчат, что лучше проводить выходные на воздухе или хотя бы в музее, но надо признаться: мы с удовольствием переняли эту традицию, и в наших торговых центрах открывается все больше и больше мест общественного питания.

Нет, они у нас были и раньше, но согласитесь, что изменились качество и разнообразие предложений.

Закрываются и открываются

Так, в прошлом году в торговом центре Kristiine закрылась одна улица и открылась другая: приказала долго жить Maitse Tänav на втором этаже, зато на первом открылась Kristiine Road, объединившая фаст-фуд и сетевые заведения.

Распахнувший двери два года назад T1 сразу обрадовал количеством новых ресторанных названий, многие из них работают до сих пор, несмотря на трудную коронавирусную весну.

«В минувшем году многие блестящие концепции в сфере общественного питания так и остались нереализованными, поскольку не было подходящих для этого площадей. Однако нынешняя ситуация открывает многочисленные возможности для того, чтобы различные нестандартные бизнес-идеи можно было претворить в жизнь», – утверждает маклер Ханнес Кяби, занимающийся в компании Pindi Kinnisvara коммерческими площадями. Он отметил, что если ресторанам, расположенным на улице Виру, по-прежнему не удается свести концы с концами, то нацеленные на местное население заведения общественного питания на городских окраинах сейчас вновь заполнились посетителями.

Автор интерьера ресторана HIPS на четвертом этаже торгового центра T1 - признанный дизайнер Аэт Пиэль. ФОТО: ресторан HIPS

Прослеживается тенденция: в смутные и сложные коронакризисные времена новые рестораны открываются преимущественно в торговых центрах, а кухню выбирают простую и понятную. Поэтому-то сетевые рестораны и кафе есть практически в каждом таллиннском торговом центре: это неизменные и вездесущие BabyBack Ribs & BBQ, Blender, BURGER KING, MCDonald’s и Hesburger, Chopsticks, Coffee IN, KFC, Lido, MySushi, O’Learys, SUBWAY, Vapiano.

Что касается оригинальных названий, то пару месяцев назад в Ülemiste открылся ресторан Repa - младшая сестра успешного ресторана Pelm, принадлежащего той же компании и расположенного через дорогу в конкурирующем торговом центре T1.

Популярный гриль-ресторан Armudu обзавелся одноименными заведениями в Ыйсмяэ и Ласнамяэ. Под слегка видоизмененным названием - Talleke & Pelmeenike - в Ыйсмяэ возродился первый Talleke ja Pullike, пусть не в самом торговом центре, но в двух шагах от Rimi Nurmenuku. Совсем недавно открылись Stroganoff в торговом центре Kristiine и Al Fredo в T1. Словом, тенденция налицо!

Ресторан для торгового центра или торговый центр для ресторана?