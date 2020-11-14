ВНЕ ДОМА ⟩ Домашние вкусы смутных времен, или Шопинг вприкуску

Помнится, лет пятнадцать назад туристов из Эстонии восхищала специфика шведских и финских торговых центров: кроме бесчисленных магазинов нас удивляло и привлекало обилие заполненных посетителями ресторанов и ресторанчиков на любой вкус и кошелек. Уже тогда на рынках Стокгольма шумели фуд-корты, а в торговых центрах — целые ресторанные улицы.
На разных этажах хельсинкского «Стокманна» давным-давно работает пятнадцать заведений разного толка. И нормой жизни европейской семьи было и остается — посетить в выходной день торговый центр, сделать покупки и там же пообедать. Пусть некоторые ворчат, что лучше проводить выходные на воздухе или хотя бы в музее, но надо признаться: мы с удовольствием переняли эту традицию, и в наших торговых центрах открывается все больше и больше мест общественного питания.
Нет, они у нас были и раньше, но согласитесь, что изменились качество и разнообразие предложений.
Закрываются и открываются
Так, в прошлом году в торговом центре Kristiine закрылась одна улица и открылась другая: приказала долго жить Maitse Tänav на втором этаже, зато на первом открылась Kristiine Road, объединившая фаст-фуд и сетевые заведения.
«В минувшем году многие блестящие концепции в сфере общественного питания так и остались нереализованными, поскольку не было подходящих для этого площадей. Однако нынешняя ситуация открывает многочисленные возможности для того, чтобы различные нестандартные бизнес-идеи можно было претворить в жизнь», – утверждает маклер Ханнес Кяби, занимающийся в компании Pindi Kinnisvara коммерческими площадями. Он отметил, что если ресторанам, расположенным на улице Виру, по-прежнему не удается свести концы с концами, то нацеленные на местное население заведения общественного питания на городских окраинах сейчас вновь заполнились посетителями.
Прослеживается тенденция: в смутные и сложные коронакризисные времена новые рестораны открываются преимущественно в торговых центрах, а кухню выбирают простую и понятную. Поэтому-то сетевые рестораны и кафе есть практически в каждом таллиннском торговом центре: это неизменные и вездесущие BabyBack Ribs & BBQ, Blender, BURGER KING, MCDonald’s и Hesburger, Chopsticks, Coffee IN, KFC, Lido, MySushi, O’Learys, SUBWAY, Vapiano.
Что касается оригинальных названий, то пару месяцев назад в Ülemiste открылся ресторан Repa - младшая сестра успешного ресторана Pelm, принадлежащего той же компании и расположенного через дорогу в конкурирующем торговом центре T1.
Популярный гриль-ресторан Armudu обзавелся одноименными заведениями в Ыйсмяэ и Ласнамяэ. Под слегка видоизмененным названием - Talleke & Pelmeenike - в Ыйсмяэ возродился первый Talleke ja Pullike, пусть не в самом торговом центре, но в двух шагах от Rimi Nurmenuku. Совсем недавно открылись Stroganoff в торговом центре Kristiine и Al Fredo в T1. Словом, тенденция налицо!
Ресторан для торгового центра или торговый центр для ресторана?
«Одна из самых больших тенденций в развитии торговых центров по всему миру - это добавление возможностей для развлечений и гастрономических наслаждений», - говорит директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Безусловно, семейный поход в торговый центр уже традиционно сопровождается посещением кафе, где можно перекусить, или ресторана, где предлагают полноценный обед на любой вкус. Примечательно, что причинно-следственная цепочка взаимоотношений торговли и питания за годы совершенно изменилась.
«Если пять или шесть лет назад места для питания в торговых центрах предлагали посетителям всего лишь различные варианты фастфуда, чтобы дать им возможность передохнуть несколько минут и вновь продолжить изучать ассортимент магазинов, то теперь посетители целенаправленно приходят в различные рестораны в Ülemiste, обедают или ужинают, и только заодно заглядывают в магазины», - делится наблюдениями Пярнитс.
«В Ülemiste работают сильные ресторанные бренды со своими постоянными клиентами, которые приходят в торговый центр именно в этот ресторан. Назову лишь некоторые из них - например, Lido, Vapiano, KFC, Ristikheina Café, все они очень разные, но у каждого есть поклонники — нечто вроде фан-клуба, членам которого нравится еда и атмосфера в выбранном ими заведении. А задача разработчиков торгового центра – создать для посетителей максимально приятную атмосферу и сделать так, чтобы они могли выбирать между различными предложениями и получать удовольствие от посещения торгового центра, независимо от того, пришли ли они за покупками, попробовать что-либо вкусное в ресторане или посмотреть фильм, попрыгать на батуте или поиграть в боулинг», - говорит Пярнитс.
И собачку накормим!
У посетителей торговых центров разные предпочтения и вкусы. «В Ülemiste есть улица ресторанов, где клиенты могут сделать заказ подошедшему к их столику официанту, выбрав понравившееся блюдо из довольно обширного меню. Здесь могут найти что-то подходящее для себя поклонники острой азиатской, любители итальянской, а также американской кухни. Еще у нас есть хорошие кафе, где ежедневно выпекают свежие булочки, а в Ristikheina Café также предлагают, например, полноценный завтрак, который порой бывает сложно найти в другом месте. Что касается фаст-фуда, у нас есть все лучшие международные бренды: McDonald's, KFC, Burger King, Subway. Большинство наших ресторанов также предлагают веганские меню», - с видимым удовольствием перечисляет Гуйдо Пярнитс рестораны своего торгового центра.
Торговые центры хотят в первую очередь предложить посетителям разнообразие. Однако следует признать, что настоящие рестораны высокой кухни крайне редко открываются в торговых центрах. Здесь, по остроумному выражению Пярнитса, ко двору пришелся не fine dining, а fun dining.
Взаимопонимание — залог успеха
Как сейчас обстоят дела в ресторанах торговых центров? «Рекордов мы пока не установили, но и ничего особо трагичного нет. Как и ожидалось, у фаст-фуда дела идут хорошо, но и у других ресторанов тоже неплохо, - говорит Пярнитс. - Уменьшилось количество приходящих на обед в будние дни: с началом пандемии значительное количество офисных работников, которые с удовольствием у нас обедали, перешли на удаленную работу, и это чувствуется по заполненности ресторанных залов. Зато по выходным дням посетителей очень много».
В Ülemiste рестораны открывают свои двери позже, чем это происходило раньше. «По утрам клиентов не так много, а содержание кухни в рабочем состоянии достаточно дорого стоит. Я считаю, что в трудные времена торговые центры обязательно должны прийти на помощь своим арендаторам!» - Пярнитс оптимистично смотрит в будущее.
Арсенал «Арсенала»
В Пыхья-Таллинне не так много торговых центров, но даже если бы их там было пруд пруди, Arsenal невозможно было бы не заметить прежде всего из-за исторического здания из красного кирпича, в котором он расположен. Удивительно, но за несколько посещений мы не заметили, сколько там кафе и ресторанов, так они ненавязчиво расположены и совсем не бросаются в глаза.
«В нашем торговом центре работают восемь кафе и ресторанов, где посетители с самыми разными вкусовыми предпочтениями найдут что-нибудь подходящее для себя - от классических домашних обедов до итальянской пиццы, азиатской кухни или суши», - рассказывает директор торгового центра Arsenal Ааду Оя.
Port Desina кормит завтраками и обедами, предлагает горячие блюда, салаты, бургеры, блины, шашлыки, супы и десерты. Кафе-магазин Courmet Club угощает кофе и различными деликатесами. В мае позапрошлого года открылась пиццерия Gourmet Pizza. Бургерная Poseidon предлагает бургеры из местной говядины. Булочки для бургеров пекут в соседней пекарне Kalamaja Pagarikoda, а сыр поставляет сеть магазинов Juustukuningad.
«Во время кризисной ситуации торговый центр Arsenal в качестве поддержки предложил арендаторам торговых площадей более выгодные условия. При этом кафе и рестораны были вынуждены сменить свою бизнес-модель: они закрыли двери для посетителей, но продолжали работать по системе take away и сотрудничать с фирмами доставки еды Wolt/Bolt. Клиенты активно пользовались этой возможностью», - вспоминает непростые весенние месяцы Оя.
Так заведения сумели не просто выжить, но и приобрели новых клиентов. Летом все наши кафе и рестораны были более-менее полны, сегодня некоторые из них даже хотят расширяться. Кроме этого, клиенты уже привыкли покупать еду с собой или заказывать домой, и они продолжают это делать и сейчас», - рассказывает Ааду Оя.
Взгляд из кухни
Совладелец двух ресторанов в T1 – пиццерии Pizzabusters и ресторана морепродуктов Trident Паоло Аллиери считает, что в данное время находиться в торговом центре, а не на первом этаже обычного дома выгоднее и с точки зрения расходов на эксплуатацию помещения, и с точки зрения рекламы. «Мы нашли общий язык с администрацией торгового центра и пошли на взаимный компромисс. Собственники здания хотят, чтобы в торговом центре все-таки кипела жизнь. А мы стараемся привлекать посетителей не только хорошей кухней, но и различными рекламными акциями, что нам сегодня, в общем-то, удается», - сказал Паоло.
«Заплати 20 евро и ешь сколько хочешь!» - под таким девизом проходят субботние и воскресные вечера в ресторане морепродуктов Trident. Мы уже рассказывали об этом интересном опыте. Выяснилось, что именно этот слоган позволил заполнить зал ресторана на первом этаже торгового центра практически полностью.
Рассчитывает на внимание посетителей и Роман Сокальский, шеф-повар только что открывшегося ресторана Stroganoff в торговом центре Kristiine: «Концепция нашего ресторана — творческий подход к современной русской кухне. Мы надеемся, что любителям шопинга понравится необычная подача давно знакомых им классических блюд. Например, про драник с копченым лососем одна посетительница сказала, что внешне он похож на пирожное Pavlova. Было приятно». Кстати, фирма, которой принадлежит Stroganoff, открыла в T1 новый ресторан итальянской кухни Al Fredo.
Мы уже рассказывали о ресторане дачной кухни Repa, который находится в торговом центре Ülemiste. «Наш клиент - человек, пришедший за домашней едой. Пока жена ходит по магазинам, ее муж c удовольствием ест у нас шашлык или картошечку с лучком, как его мама готовит», - подтверждает правильный выбор концепции бренд-шеф группы ресторанов Pelm, HIPS и Repa Константин Киселев.
В общем, чтобы получить гастрономические впечатления и пощекотать вкусовые рецепторы, не обязательно ехать в Старый город, хотя и там множество отличных заведений с нетерпением ждет местных посетителей и уже приготовило значительные скидки. Достаточно зайти в ближайший к дому торговый центр и поинтересоваться, что там есть вкусненького.
Рестораны и кафе, работающие в Mall of Tallinn T1
Banana Leaf – индийская и сингапурская кухня
Chakra – индийская кухня
Gan Bei – азиатская кухня
Tokumaru – японская кухня
Claudz – семейный ресторан и кафе
FIBO – ресторан с разнообразным меню
HIPS – хипстерский ресторан
Pelm – простая вкусная кухня
Kamikadze — кавказская кухня
SÜSI Grill & Chill - гриль-ресторан
Pizzabusters – ясное дело, пицца
Trident – морепродукты
Pann&Kook - блинная
Dziugas House – сырные блюда
PELMEN - крафтовое кафе