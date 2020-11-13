Находившаяся в тесном контакте с больным женщина узнала об этом от Департамента здоровья лишь неделю спустя

«Я даже не знала, что контактировала с больным, поэтому все эти восемь дней я ходила по городу и не оставалась дома», - сказала она.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп объясняет этот случай тем, что ведомство получает информацию о близких контактах от самого инфицированного. Это означает, что инфицированный человек должен предоставить им информацию о том, где он был и с кем контактировал.

«К сожалению, не все всегда сотрудничают», - сказала советник по СМИ. Например, люди часто не отвечают на звонок или задерживают передачу информации. Иногда были попытки что-то скрыть от департамента.

Иногда, по словам Кингсепп, причина может быть в рассеянности: человек вспоминает о каком-то контакте с опозданием. «Как только информация доходит до нас, мы отправляем уведомления», - подтвердила пресс-секретарь.