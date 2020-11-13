«Какая-то ерунда»: Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что у него появились симптомы простудного заболевания, в связи с чем он сдал тесты на COVID-19. В результате миллиардер получил разные результаты и поделился своим негодованием с пользователями Twitter. По мнению Маска, если он так и не смог узнать, болен ли коронавирусом, то современным анализам на этот патоген нельзя доверять.
Миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте выступил с резкой критикой современных тестов на коронавирус, назвав их «ерундой».
«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два — положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», — пишет Маск.
По словам главы Tesla и SpaceX, на текущий момент у него симптомы обычной простуды. «Ничего необычного», — отметил бизнесмен, отвечая на вопрос фолловера о своем состоянии.
Некоторые подписчики поддержали недовольство Маска анализами на COVID-19, выразив мнение об их несостоятельности.
«Зато доход от тестов совсем не ерундовый и очень стабильный», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи Twitter отметили, что экспресс-тесты всегда славились своей неточностью, и посоветовали Маску пройти ПЦР-диагностику.
Однако многие фолловеры Маска остались возмущены его постом, заявив, что публичным персонам стоит воздержаться от подобных высказываний, которые ставят под сомнение эффективность всей системы здравоохранения страны.
Ранее миллиардер не раз выступал с критикой карантинных мер, введенных правительством США, считая их избыточными.