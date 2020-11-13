«Какая-то ерунда»: Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты

Миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте выступил с резкой критикой современных тестов на коронавирус, назвав их «ерундой».

«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два — положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», — пишет Маск.

По словам главы Tesla и SpaceX, на текущий момент у него симптомы обычной простуды. «Ничего необычного», — отметил бизнесмен, отвечая на вопрос фолловера о своем состоянии.

Некоторые подписчики поддержали недовольство Маска анализами на COVID-19, выразив мнение об их несостоятельности.

«Зато доход от тестов совсем не ерундовый и очень стабильный», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи Twitter отметили, что экспресс-тесты всегда славились своей неточностью, и посоветовали Маску пройти ПЦР-диагностику.

Однако многие фолловеры Маска остались возмущены его постом, заявив, что публичным персонам стоит воздержаться от подобных высказываний, которые ставят под сомнение эффективность всей системы здравоохранения страны.