Microsoft: Хакеры из РФ и Китая атаковали разработчиков вакцины от COVID-19

По данным Microsoft, в последние несколько месяцев компания зафиксировала кибератаки из России и КНР, а именно хакерской группировкой Strontium, которая якобы действует из России, и двух китайских — Zinc и Cerium.

Они, по данным Берта, пытались подобрать пароли к различным учетным записям сотрудников компаний — разработчиков вакцин.

Большая их часть, по словам Берта, была заблокирована системами безопасности, встроенными в выпускаемые Microsoft программы.

«Мы оповестили все организации, которые им подверглись, в случаях, когда они были успешны, мы предложили помощь», — отметил Берт. При этом доказательств своим словам не привел.