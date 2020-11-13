Пт, 13.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Microsoft: Хакеры из РФ и Китая атаковали разработчиков вакцины от COVID-19

Microsofti esindus Pekingis on sillaks USA ja Hiina äritehingu vahel.

ФОТО: THOMAS PETER/REUTERS

Microsoft заявил, что атакам русских хакеров подверглись семь компаний из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса. Заявление вице-президента компании Тома Берта 13 ноября цитирует ТАСС.

По данным Microsoft, в последние несколько месяцев компания зафиксировала кибератаки из России и КНР, а именно хакерской группировкой Strontium, которая якобы действует из России, и двух китайских — Zinc и Cerium.

Они, по данным Берта, пытались подобрать пароли к различным учетным записям сотрудников компаний — разработчиков вакцин.

Большая их часть, по словам Берта, была заблокирована системами безопасности, встроенными в выпускаемые Microsoft программы.

«Мы оповестили все организации, которые им подверглись, в случаях, когда они были успешны, мы предложили помощь», — отметил Берт. При этом доказательств своим словам не привел.

Microsoft и раньше выступала с утверждениями о хакерах, якобы действующих из России. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эти утверждения не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.

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