Полицейский: «Были случаи, когда без вести пропавший присылал жене фото из-под пальмы»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 16 ноября, в 20.25 говорили о без вести пропавших.
Люди пропадают по разным причинам, бывают и такие, кто делает это умышленно. Руководитель патрульной службы Ляэне-Таллиннского отдела полиции Юхан Евонен рассказал, что бывали случаи, когда полиция находила пропавшего, но он предпочитал отправить супруге фото из-под пальмы с припиской: «У меня все хорошо, ты меня не ищи».
«Это нечестно по отношению ко второй половине, люди находятся в законном браке и такое решение расстаться не принесет ничего, кроме больших юридических проблем для оставшегося», - сказал подполковник полиции.
Смотрите новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который на сей раз называется «Я иду тебя искать», в понедельник, 16 ноября, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.