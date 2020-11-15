Полицейский: «Были случаи, когда без вести пропавший присылал жене фото из-под пальмы»

Люди пропадают по разным причинам, бывают и такие, кто делает это умышленно. Руководитель патрульной службы Ляэне-Таллиннского отдела полиции Юхан Евонен рассказал, что бывали случаи, когда полиция находила пропавшего, но он предпочитал отправить супруге фото из-под пальмы с припиской: «У меня все хорошо, ты меня не ищи».

«Это нечестно по отношению ко второй половине, люди находятся в законном браке и такое решение расстаться не принесет ничего, кроме больших юридических проблем для оставшегося», - сказал подполковник полиции.